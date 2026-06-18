El próximo viernes 19 de junio a partir de las 20 en el Centro Cultural Cauces (1° de Mayo 2120), se realizará la inauguración de la muestra fotográfica “Miradas reveladas: la naturaleza expuesta”, una propuesta que reúne las obras de los fotógrafos santafesinos Silvana De Marco, Norberto Juez y Jorge Peiteado.
"Miradas reveladas: la naturaleza expuesta"
Los fotógrafos santafesinos Silvana De Marco, Norberto Juez y Jorge Peiteado presentarán en el Centro Cultural Cauces esta muestra colectiva que propone un recorrido visual por paisajes, aves y texturas, invitando a redescubrir lo cotidiano. La velada incluirá la música en vivo del grupo Pampa Noir.
La actividad contará con la intervención musical en vivo del grupo Pampa Noir y la curaduría de Lucas Bizzotto. La entrada es libre y gratuita.
Una invitación a redescubrir el entorno
La exhibición propone un recorrido visual por paisajes, aves, texturas y escenas naturales que revelan la riqueza estética y simbólica de nuestro entorno. A través de diferentes lenguajes fotográficos, los artistas construyen un diálogo que invita a detenerse, observar y encontrar aquello que muchas veces permanece oculto en la cotidianeidad.
Las obras reunidas en “Miradas reveladas” exploran diversas formas de vincularse con la naturaleza. Desde la contemplación de los paisajes y la observación de la fauna, hasta la búsqueda de formas y contrastes, cada fotografía propone una experiencia singular de encuentro con el medio.
Sobre el Centro Cultural
El Centro Cultural Cauces es un espacio que nace como eje de trabajo de la Fundación Cauces en la ciudad de Santa Fe. Busca consolidarse como un lugar de encuentro, producción y circulación cultural, donde conviven distintas expresiones artísticas y espacios de reflexión colectiva.
Ubicado en 1° de Mayo 2120, propone una agenda activa durante toda la semana, con actividades abiertas a la comunidad y una fuerte apuesta al desarrollo y la visibilización de artistas y productores culturales locales.