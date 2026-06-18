Este viernes 19

"Miradas reveladas: la naturaleza expuesta"

Los fotógrafos santafesinos Silvana De Marco, Norberto Juez y Jorge Peiteado presentarán en el Centro Cultural Cauces esta muestra colectiva que propone un recorrido visual por paisajes, aves y texturas, invitando a redescubrir lo cotidiano. La velada incluirá la música en vivo del grupo Pampa Noir.