Jazz Buenos Aires une al Teatro San Martín con el prestigioso Lincoln Center

El ciclo Jazz Buenos Aires vuelve a consolidar a la ciudad como una de las capitales culturales de la región al unir al Complejo Teatral de Buenos Aires con el prestigioso Jazz at Lincoln Center, en una programación que reunirá a grandes nombres del jazz internacional a lo largo de nueve conciertos.
Las funciones se realizarán en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), entre los meses de marzo y noviembre, con propuestas que recorren el jazz contemporáneo, el swing, el soul, los ritmos afrolatinos y la tradición de Nueva Orleans.
El 21 de abril actuará el Sarah Hanahan Quartet, con una de las saxofonistas más energéticas de la nueva generación. Foto: Noticias Argentinas
Programación
El ciclo se abrirá el 17 de marzo con el Gerald Clayton Trío, una de las voces más relevantes del jazz actual, que combina influencias del soul y el hard bop. El 21 de abril será el turno del Sarah Hanahan Quartet, con una de las saxofonistas alto más energéticas de la nueva generación.
La programación continuará el 26 de mayo con el Etienne Charles Creole Quartet, que fusiona jazz caribeño, ritmos afrolatinos y herencia de Nueva Orleans. El 30 de junio, la cantante Shenel Johns ofrecerá un recorrido elegante por standards y soul con una mirada contemporánea.
El 21 de julio, el Herlin Riley Quartet llevará al escenario el swing clásico con uno de los bateristas más emblemáticos del jazz de Nueva Orleans. El 18 de agosto, el George Garzone Quartet, con la participación especial de Jeff “Tain” Watts, promete una noche de improvisación y creatividad sin límites.
El 21 de julio, el Herlin Riley Quartet llega con uno de los bateristas más emblemáticos de Nueva Orleans. Foto: Noticias Argentinas
El 8 de septiembre se presentará el Alexa Tarantino Quartet, con una propuesta lírica y sofisticada en saxo y flauta. El 20 de octubre, la saxofonista chilena Melissa Aldana, una de las figuras más potentes del saxo tenor contemporáneo, será protagonista de una de las fechas más esperadas del ciclo.
El cierre llegará el 24 de noviembre con el Christian Sands Quartet, una formación que conjuga virtuosismo pianístico, groove moderno y espíritu de jam session, poniendo el broche final a una temporada que refuerza el diálogo entre Buenos Aires y la escena internacional del jazz.