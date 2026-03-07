Inscripciones abiertas para el Jazz Campus 2026

El proyecto académico creado por Luciano Casa, Julio Dallo y Sebastian López abre las inscripciones para los estudiantes y aficionados que quieran profundizar en el género.Las clases se dictarán los sábados en horario matutino.
El espacio posee un staff de profesores renovado. Foto: Gentileza producción
A partir del viernes 6 de marzo, la academia de música ofrece la posibilidad de sumar a nuevos alumnos y alumnas a su programa. Con un staff de profesores renovado, el jazz campus apuesta a la enseñanza a cargo de los mejores músicos y directores de la región.
Para saber más del calendario académico, contactamos aJulio "Pepi" Dallo. Músico y director de la institución. En la entrevista con él, profundizamos sobre las novedades del programa y los objetivos del campus para el 2026.
"Este año establecemos como uno de los proyectos institucionales: la Orquesta Experimental con Alan Platcha y Pablo Aristein como docentes".
Gentileza producción
"También un taller de instrumento para reforzar el trabajo individual de cada músico. Y por último una clase de Ensamble Vocacional para quienes no pueden hacer el curso completo pero quieren iniciarse en este lenguaje".
Además de contarnos sobre los nuevos ensambles para este año, el trompetista nos habló sobre las dificultades en el armado del programa y los desafíos que los docentes tienen al momento de enseñar el género.
"Las dificultades normalmente son cuestiones organizativas, ya que la idea es poder satisfacer el deseo de los alumnos, pero dentro de las posibilidades que hay".
Gentileza producción
Con respecto al rol docente mencionó: "En mi caso siempre busco un equilibrio, pienso que todos tenemos que aprender en la clase, incluido el profesor. Se trabajan cuestiones importantes para hacer sonar una canción y a partir de ahí se va desarrollando hacia arriba".
"Yo tengo que saber de bajo, de batería, de acompañamiento armónico, etc.. sino es sanata. El jazz Campus a nivel docente busca eso siempre".
El estudiante de Jazz
-¿Cuáles son las cualidades que debe tener un estudiante para ingresar?* Para empezar debe tener un buen manejo técnico del instrumento, saber leer y muchas ganas de aprender este lenguaje, y eso se logra escuchando.
Gentileza producción
-Todo estudiante/músico de jazz debe entender de armonía, improvisación, lectura, mucha escucha y mejor si también pueden incorporar elementos de como arreglar y componer canciones.
-¿Qué le dirías a alguien que tiene dudas de adentrarse a un lenguaje tan elaborado?
-Que no lo dude, es más que un lenguaje, es un universo que atrapa y no podes salir.
Staff de profesores
Pedro Casis (proyecto institucional I Big Band), Bruno Rosado (saxo, ensamble), Flopa Suksdorf (taller de jazz vocal, técnica vocal), Lucía Ferrando (técnica vocal), Lucía Escobar (técnica vocal), Ruben Carughi (trombón) yFrancisco Lo Vuolo (piano, improvisación).
También Cacho Hussein (armonía), Pablo Aristein (ensamble, proyecto institucional II ensamble experimental), Alan Plachta (guitarra, proyecto institucional II ensamble experimental), Gerardo Aznar (ensamble), Cristian Bortoli (bajo, contrabajo), Aparicio Alfaro (historia y apreciación del jazz), Julio Dallo (trompeta, ensamble), Luciano Casas (batería, coordinación general).
Programa formativo 2026
Ocho meses de cursado, diecinueve encuentros de jornadas regulares, seis encuentros de talleres instrumentales, tres clínicas con invitados nacionales, biblioteca virtual, conciertos de medio término y final, muestra anual de ensambles.