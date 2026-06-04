Música y polémica

Josh Klinghoffer criticó a los Red Hot Chili Peppers por ignorar los discos grabados sin John Frusciante

El exguitarrista de la banda estadounidense consideró una "falta de respeto" que el grupo actual decida no tocar en vivo las canciones de las etapas en las que participó él o Dave Navarro. "Es extraño ser excluido del catálogo", aseguró.