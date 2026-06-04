Josh Klinghoffer, exguitarrista de los Red Hot Chili Peppers, manifestó públicamente que siente que existe una "ligera falta de respeto" hacia aquellos álbumes de la banda que fueron grabados sin la participación de John Frusciante.
Josh Klinghoffer criticó a los Red Hot Chili Peppers por ignorar los discos grabados sin John Frusciante
El exguitarrista de la banda estadounidense consideró una "falta de respeto" que el grupo actual decida no tocar en vivo las canciones de las etapas en las que participó él o Dave Navarro. "Es extraño ser excluido del catálogo", aseguró.
En una entrevista concedida al medio especializado Guitar World, el músico analizó la respuesta de los seguidores y el manejo del catálogo que realiza el grupo actualmente.
Frusciante formó parte de la agrupación en distintas etapas desde 1988 —tras el fallecimiento del miembro fundador Hillel Slovak— y grabó trabajos de gran impacto internacional como "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" y "By The Way", entre otros.
Por su parte, Klinghoffer ingresó como su reemplazo en 2011, período en el cual grabó los discos de estudio "I'm with You" y "The Getaway", hasta que se produjo el retorno de Frusciante en el año 2019.
La exclusión de las presentaciones en vivo
Al ser consultado sobre el rol secundario que ocupan sus producciones dentro de la consideración general en comparación con las de Frusciante, el guitarrista reflexionó sobre la postura de su colega: “Me parece lógico el modo en que John ve a la banda cuando no está en ella. Tienen suficiente música como para no tener que recurrir a otros discos”.
Sin embargo, Klinghoffer expresó su disconformidad respecto al armado de los repertorios actuales: “Para cualquiera que haya conectado con esos álbumes, como 'One Hot Minute' (grabado por Dave Navarro), o los dos que hice con ellos… me imagino que es un poco extraño para mí ser excluido del catálogo y de las presentaciones en vivo”.
El músico describió a Frusciante como el "guitarrista preeminente" de la banda debido a que sus composiciones permitieron alcanzar la fama mundial. Asimismo, reconoció haber escuchado una sola vez las últimas producciones del grupo, "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen".
La "fórmula" de los Chili Peppers
Durante la entrevista, Klinghoffer coincidió en que el grupo regresó a una estructura sonora específica y tradicional con el retorno de Frusciante. “Tienen su sello, su fórmula. Supongo que es mucho más representativo para la mayoría de los fans de los Chili Peppers; ya sabes, eso es lo que son”.
No obstante, destacó el valor de experimentar fuera de esa zona de confort, elogiando el trabajo que la banda realizó en su momento junto a Dave Navarro.
Finalmente, insistió en el destrato hacia las etapas alternativas del grupo: “Una vez que John regresa, es como si los demás discos no existieran. Eso es lo único extraño para mí, porque esos discos fueron importantes en su momento, ¿sabes? Fueron lo suficientemente importantes como para tocarlos por todo el mundo”.