12, 13 y 14 de marzo de 2027

Lollapalooza Argentina anuncia su edición 2027

El festival, que cumplirá 12 años en el Hipódromo de San Isidro, lanzará el 3 de junio su promoción LollaFAM, para quienes hayan asistido a al menos cinco ediciones; al día siguiente será el turno de los clásicos Early Birds.