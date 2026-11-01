Una crónica posible

Una noche con Saer: la poesía, la amistad y una luna que asomó entre las nubes en la terraza de su antigua casa

En la Noche de los Museos, la Casa Tomatis abrió sus puertas y reunió a un numeroso público alrededor de la memoria del escritor santafesino. El momento más conmovedor llegó cuando Martín Prieto, un estudioso de su obra, leyó “Una elegía”, un poema inédito sobre su vínculo con Saer que había compartido públicamente una sola vez, poco después de la muerte del escritor. Arriba, una luna llena se abría paso entre las nubes, como si también quisiera participar del encuentro.