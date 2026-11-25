Se estrenará el 26 de febrero

"K-Pop: el sueño comienza": Paramount y Hybe llevan el fenómeno a la pantalla grande

La película musical presentó su primer tráiler oficial: protagonizada por Ji-young Yoo y Eric Nam, contará con canciones de BTS, Twice, Aespa, Katseye y otras figuras del género. La historia sigue a una joven que viaja a Seúl para competir por un lugar en un nuevo grupo femenino de K-pop.