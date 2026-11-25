El fenómeno global del K-pop suma un nuevo capítulo en el cine. Paramount Pictures presentó el primer tráiler oficial y el póster de “K-Pop: el sueño comienza” (“K-Pop: The Debut”), una producción gestada a partir de la alianza entre Hybe Americas y el estudio estadounidense.
"K-Pop: el sueño comienza": Paramount y Hybe llevan el fenómeno a la pantalla grande
La película musical presentó su primer tráiler oficial: protagonizada por Ji-young Yoo y Eric Nam, contará con canciones de BTS, Twice, Aespa, Katseye y otras figuras del género. La historia sigue a una joven que viaja a Seúl para competir por un lugar en un nuevo grupo femenino de K-pop.
La misma busca trasladar a la pantalla grande el universo de la música pop surcoreana, con sus exigentes entrenamientos, competencias televisivas, coreografías y aspiraciones de alcance internacional.
Dirigida por Benson Lee, la película tiene previsto su estreno en salas el 26 de febrero de 2027 y reúne un elenco encabezado por Ji-young Yoo y el cantautor Eric Nam. Uno de sus principales atractivos será también su banda sonora, integrada por canciones de diez artistas y agrupaciones representativas del género: BTS, Twice, Aespa, IVE, Le Sserafim, Enhypen, Illit, Katseye, Jisoo y Cortis.
La propuesta combina drama juvenil, música y competencia, con una historia que pone el foco en el camino hacia el debut artístico dentro de una de las industrias musicales más competitivas del mundo.
Un sueño que conduce a Seúl
La trama tiene como protagonista a Lizzy Lee (Ji-young Yoo), una joven coreano-estadounidense que ha organizado su vida de acuerdo con las expectativas de su familia. Aunque desde pequeña siente pasión por cantar y componer canciones, ha mantenido ese deseo en segundo plano mientras avanza por el camino académico y profesional que otros eligieron para ella.
La oportunidad de cambiar su destino aparece cuando consigue un lugar en un concurso televisivo de alcance mundial destinado a formar un nuevo grupo femenino de K-pop. Su audición incluye “Epiphany”, la canción solista de Jin, integrante de BTS, que adquiere un papel destacado en el primer adelanto.
Decidida a perseguir su vocación, Lizzy viaja a Seúl sin contarle la verdad a su padre, a quien le hace creer que se dirige a Corea del Sur para realizar una práctica hospitalaria. Allí deberá enfrentarse a artistas de distintas partes del mundo que compiten por apenas cuatro lugares disponibles en la futura agrupación.
El entrenamiento intensivo, las evaluaciones, las actuaciones y la presión de una competencia seguida por una audiencia global pondrán a prueba sus capacidades. Pero el desafío no será solamente artístico: Lizzy también tendrá que reconciliarse con su identidad y encontrar la confianza necesaria para defender una elección de vida que hasta entonces había mantenido en secreto.
En ese recorrido aparece Kevin, interpretado por Eric Nam, un aliado inesperado que la acompaña en los momentos de mayor incertidumbre. Su personaje será fundamental para que la protagonista pueda reconocer su propio talento y animarse a ocupar el lugar que desea en el escenario.
Figuras del cine y la música
Además de Yoo y Nam, el reparto incluye a Tony Revolori, Yoo Ji-tae, Gia Kim, Yim Si-wan, Ahin Lee, Aliyah Turner, Renata Vaca, Sung Joon, Kang Sora, Hyongchol Lee, Silia Kapsis, Shana Kim y Park Jubi.
La película también tendrá participaciones especiales de artistas vinculados directamente con la escena del género. Entre ellas se destacan las integrantes de Katseye (el grupo estadounidense de Hybe) e Illit, Joshua de Seventeen, Jay y Jake de Enhypen, además de Hwasa y Sandara Park. También se anticipa la aparición de Tablo, quien participará como él mismo.
La presencia de estos nombres refuerza el vínculo del proyecto con la industria que busca representar y suma un atractivo adicional para los seguidores internacionales del género.
El lanzamiento del tráiler tuvo su presentación en vivo en Los Ángeles, en un encuentro que reunió a parte del elenco con Katseye y marcó el comienzo de la campaña promocional de la película.
La alianza entre Paramount y Hybe
Detrás de “K-Pop: The Debut” hay un proyecto de desarrollo prolongado. La iniciativa comenzó a tomar forma en 2018, cuando Fox 2000 Pictures anunció el desarrollo de una película centrada en el K-pop, con Scooter Braun y Epic Magazine entre sus productores y Elyse Hollander a cargo del guión.
En 2020, Benson Lee fue incorporado como director. Sin embargo, los cambios empresariales posteriores a la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney modificaron el recorrido del proyecto, que pasó al ámbito de 20th Century Studios.
El giro decisivo llegó en julio de 2025, cuando Paramount Pictures adquirió la película y avanzó con una nueva versión del guión, escrita por Eileen Shim. La producción quedó a cargo de Hybe Americas y Epic Magazine, en asociación con Paramount Pictures, Domain Entertainment y Macro Media.
La realización cuenta con Scott Braun, James H. Shin, Arthur Spector, Bryan Oh y Joshua Davis como productores. La historia original pertenece a Hollander, mientras que el libreto fue desarrollado por ella junto con Shim.
Lee, por su parte, aporta experiencia en el cruce entre música, danza y cine. Su trayectoria incluye “Planet B-Boy” (2007), documental sobre la cultura del breakdance que tuvo recorrido en festivales internacionales.
El rodaje principal comenzó en septiembre de 2025 en Corea del Sur, con locaciones en Seúl, Incheon y otras ciudades. La producción fue presentada como una de las primeras grandes apuestas de un estudio estadounidense filmadas íntegramente en territorio surcoreano.