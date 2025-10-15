El sábado, en Tribus Club de Arte

Koino Yokan: una dupla que se multiplica en los escenarios

El dúo integrado por el cantante Tomás Otero y el multiinstrumentista y productor Jeremías Oro regresa para repasar canciones de sus álbumes y de sus singles individuales. En diálogo con El Litoral, Oro repasó el presente del proyecto y el nuevo material que comenzará a salir en breve.