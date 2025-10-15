Koino Yokan: una dupla que se multiplica en los escenarios
El dúo integrado por el cantante Tomás Otero y el multiinstrumentista y productor Jeremías Oro regresa para repasar canciones de sus álbumes y de sus singles individuales. En diálogo con El Litoral, Oro repasó el presente del proyecto y el nuevo material que comenzará a salir en breve.
Jeremías y Toto se describen como “un proyecto que supo juntar a dos personas bastante dispares para cumplir un sueño”. Foto: Gentileza producción
Koino Yokan, el proyecto musical tripulado por Tomás “Toto” Otero (vocalista y guitarrista) y Jeremías Oro (bajista, guitarrista, tecladista y productor) regresan a Santa Fe luego de su paso en mayo por el Festival Tribus 15 Años, para presentarse en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) el sábado 18 de octubre desde las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Anticipando la venida, El Litoral conversó con Jeremías sobre sus últimos singles, su próximo álbum, y la intensa actividad que desarrollan en escenarios de Argentina y el mundo.
En movimiento
-Es la segunda vez en el año que van a estar en Santa Fe, porque estuvieron en mayo en el Festival Tribus 15 Años. ¿Cómo vivieron esa experiencia?
-Súper bien, estuvo increíble: muchas bandas amigas, buenísimas; mucha -gente, así que estuvo súper divertido. Estuvo genial.
-De ahí se fueron en formato dúo set por España, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos. En algunos lugares habían estado, otros eran nuevos. ¿Qué se puede contar de ese periplo europeo que hicieron en la primera mitad del año?
-Fue muy cansador; quizás no es la descripción más linda. Estuvo bueno: conocimos varios países que no conocíamos, conocimos mucha gente; tocamos para muchos argentinos. Estuvo buenísimo y fue muy cansador.
-En lugares que no son de habla hispana hay mucha colectividad argentina que los va a ver.
-Sí, totalmente: el público que nos va a ver (al menos más por ahora) en Europa es argentino. Obvio: cada tanto ves algún japonés, algún europeo que no sabés exactamente de dónde es, algún español en España; pero nuestro público es más que nada argentino, uruguayo, chileno, algún mexicano.
-Si bien ustedes nacieron como dúo, venían girando como banda ampliada. ¿Cómo fue volver al dúo set?
-Siempre vamos tocando un poco a dúo y un poco con banda: nos vamos adecuando: a veces vamos a pueblos en Argentina a dúo, cuando el lugar es más chico. La realidad es que la banda es bastante más rockera, y te acostumbrás a escenarios más grandes. Y después volver al dúo es volver un poco a los inicios. Está bueno: a veces tenés que acostumbrarte, pero igual es algo lindo, que fue lo que inició el dúo.
-Decías que lo de Europa fue cansador, pero agosto, septiembre y lo que va de octubre también están en gira nacional; hay semanas que tienen tres días consecutivos. ¿Cómo se mantiene esa energía y la conexión con el público cuando uno está tanto en la ruta?
-No sé cómo se mantiene (risas): la mantenés. Lo que pasa en Europa es que hay mucho viaje; acá no hay tanto viaje, entonces te deja estar más descansado. Pero en realidad lo que lo mantiene es la magia de la música, poder tocar para el público, y que la gente la pase bien, que se conecte con las canciones y uno conectarse con el público. Creo que eso es lo que te mantiene la energía y las ganas; porque realmente en cuanto a viaje y sueño es bastante agotador.
-De última en Argentina podés volver a tu casa un par de días en el medio.
Sí, totalmente, eso es importante. A veces tenemos cuatro fechas un finde y cuatro el otro, pero estás en tu casa dos días y eso te hace una diferencia.
Nueva música
-“Desandando mis pasos” cumplió dos años; desde entonces salieron seis singles: “Una canción”, “Cambiando la mirada”, “Ey”, “La solución”, “Tu forma de actuar”, “El sur” y “She says”. ¿Cómo fue el proceso de ir creando esas canciones que fueron saliendo en ese formato individual? ¿Son parte de un próximo álbum?
-No: los últimos dos años lo que hicimos fue un poco un despelote. A partir de ahora estamos sacando los adelantos del próximo álbum, en que no están esos temas. En dos o tres semanas sale el próximo adelanto, y a partir de ahí sacamos todos los adelantos de un disco.
Fue complicado, porque tocando tanto a veces es difícil organizarse; la idea ahora es organizarnos más y sí sacar el próximo disco.
-¿En qué momento fue la oportunidad de poder trabajar lo que se viene?
-Estamos trabajándolo ahora (risas), literalmente: me voy en media hora a seguir haciéndolo.
Entre amigos
-Hace poco compartieron una sesión con Los Peñaloza de Rosario, y vienen haciendo su propio ciclo de La Sobremesa, donde participaron Bersuit, Alan Sutton, Cruzando el Charco. ¿Cómo se fueron dando estas colaboraciones que proponen ustedes o les proponen, artistas más cercanos o más diferentes?
-Se fueron todas dando medio de buena onda A los Bersuit los conocimos en un festival, a los de Cruzando los conocimos hace mucho tiempo, siempre fueron muy buena onda con nosotros. Alan Sutton es una suerte de dúo también, y conozco a Jero (Romero), el guitarrista y productor, desde los 14 años: somos amigos desde muy chicos. Siempre es con gente que fuimos conociendo.
-Bersuit es una banda es de las bandas que ustedes escuchaban y sacaban temas, y pudieron compartir con ellos de igual a igual.
-Fue súper divertido, súper genial escuchar las anécdotas que tienen es muy gracioso, muy divertido. Y sí, estás tocando un tema que quizás sonaba cuando ibas a la primaria: es bastante loco. A mí particularmente me gusta mucho la Bersuit, entonces fue muy loco.
-El año pasado salió “En vivo en el Gran Rex”. ¿Fue una forma de mostrar esto que se consolidó, que aquellos pibes que se juntaban a tocar ahora pueden dar este tipo de show?
-Sí, recontra: era para mostrar un poco el show en vivo. Ya tenemos que hacer otro disco en vivo pronto: no sé cuándo será, pero la banda ahora está mejor y estaría re bueno sacar algo nuevo.
-¿Sentís que ahora está más afinada la cosa?
-Y... pasaron dos años, espero que sí, porque ensayamos bastante (risas).
Crecimiento exponencial
-Cómo se maneja ese crecimiento a nivel humano? Por un lado la cosa es más grande, con más responsabilidad; pero al mismo tiempo también crece el equipo, se puede delegar cosas.
-Uno lo maneja como puede. Es una banda bastante complicada: para una banda chiquita, independiente como nosotros es complicado. Uno cumple muchos roles diferentes; muchas veces son roles que no son los que más le gustan a uno, pero uno va aprendiendo y avanzando sobre la marcha.
-Y eso fortalece el vínculo entre ustedes dos con Toto.
-Sí, recontra: ya van siete años, así que uno va fortaleciendo el vínculo y tratando de adaptarse un poco a quizás la nueva personalidad de la persona con la que comparte, a los nuevos gustos, a los nuevos disgustos, a lo que uno prefiere. Es un aprendizaje.
-Acostumbrarse a crecer juntos también.
-Totalmente.
-Tienen estadísticas impresionantes: 3,5 millones de oyentes en Spotify, 40 millones de reproducciones en 173 países y más de 1,8 millones de horas de escucha. ¿Qué les pasa cuando ven esos números y cómo es caer en que atrás de las cifras hay gente que los acompaña, que les gusta lo que ustedes hacen, que nunca los han visto en vivo, pero que están pendiente de lo que sacan.
-Está buenísimo: es una oportunidad enorme poder sacar música y que la gente la escuche; y estamos súper agradecidos. Tan simple como eso.
-Nadie se asusta con los números.
-No, no me asustan los números. Me me gustan las números.
-¿Qué se viene para el futuro? Decías que empieza a salir el material nuevo.
-Empieza a salir la nueva música, que va a devenir en un disco, exactamente. En breves semanas arranca y no paramos ya. Sí.
-Y siguen tocando.
-Siempre: nos gusta tocar, así que es raro que paremos de tocar por mucho tiempo. Vamos a Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay; por ahora estos países, y también tenemos todavía gira por Argentina, quedan bastantes ciudades.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.