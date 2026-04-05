Propuesta cultural gratuita del Ministerio de Cultura

Comienza el Taller de Lectura 2026 con la continuidad de la "Divina Comedia"

El 11 de abril se inicia el ciclo 2026 del Taller de Lectura coordinado por Enrique Butti, con encuentros semanales en el Museo Etnográfico, de 15.30 a 17.30. La primera hora estará dedicada a retomar la lectura de la Divina Comedia desde el Canto XXIV del Infierno.