El sábado 11 de abril comenzará el ciclo 2026 del Taller de Lectura dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Los encuentros tienen lugar todos los sábados, de 15.30 a 17.30, en el Museo Etnográfico, 25 de Mayo 1470, con participación libre y gratuita, bajo la coordinación del escritor Enrique Butti.
Comienza el Taller de Lectura 2026 con la continuidad de la "Divina Comedia"
El 11 de abril se inicia el ciclo 2026 del Taller de Lectura coordinado por Enrique Butti, con encuentros semanales en el Museo Etnográfico, de 15.30 a 17.30. La primera hora estará dedicada a retomar la lectura de la Divina Comedia desde el Canto XXIV del Infierno.
En la primera hora de cada sesión se continuará con la lectura de la "Divina Comedia", comenzada en el ciclo anterior. El 11 de abril se retomaría, pues, el recorrido por los tenebrosos paisajes del Infierno.
Precisamente a partir del Canto XXIV, en el 7° Foso del 8° Círculo, ya pasados el vestíbulo infernal, donde penan quienes vivieron como si estuvieran muertos, los pusilánimes sin ningún ideal, que no merecen siquiera ocupar el lugar de quienes se entregaron al mal.
Ya se ha recorrido el Limbo y el Noble Castillo, que habitan los grandes espíritus justos que no conocieron la gracia y que solo adolecen de no ver a Dios.
Ya se ha atravesado la puerta que advierte que del otro lado no hay ninguna esperanza. Ya se ha cruzado el río Aqueronte, cuyo significado es: "ausencia de alegría", embarcados en la atestada nave de Caronte, llena de condenados. Ya se ha visto a Minos, quien al enroscar su cola indica a cada condenado el círculo al que debe precipitarse para ser castigado eternamente.
Ya se ha oído la voz de Francesca contando su historia de amor desgraciado en el círculo de los lujuriosos, y la de Ciacco junto a los golosos. Y se ha visto sufrir a los avaros y a los derrochadores, a los iracundos y a los acidiosos.
Ya se han sobrepasado los muros de la ciudad ardiente de Dite, que divide la zona donde se castigan los males más graves, aquellos que se practicaron no solamente por incontinencia sino con el uso deliberado de la voluntad y la inteligencia. Y así se recorrieron los fosos donde penan los herejes, los distintos tipos de violentos, los seductores, aduladores, simoníacos, adivinos, corruptos e hipócritas.
Y hasta allí se llegó a leer el año pasado. Faltan los atroces castigos destinados a los pecados más graves, y el único incentivo radica en que cada vez más se hace extraordinaria la narrativa fantástica de Dante, y porque cada vez falta menos camino en esa oscuridad aullante y pestilente para llegar al Purgatorio y ver por fin de nuevo las estrellas en el cielo abierto.
Cuentos poemas y ensayos
En la segunda hora de cada sesión se leen cuentos, poemas y ensayos. Se contempla comenzar con cuentos de Lermo Balbi, Scholem Aleijem y J.D. Salinger. Los interesados pueden concurrir directamente a las sesiones sin necesidad de inscripción previa.