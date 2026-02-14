El poder oculto del número 7

Cueva de Los Sietes Durmientes en Éfeso, antigua localidad de Asia Menor, en la actual Turquía. Este es el sitio que cobija la increíble historia de siete amigos, siete jóvenes nobles y de buena posición económica, que mantuvieron intacta su fe cristiana y desobedecieron al emperador romano Decio, quien gobernó entre los años 249 y 251 de nuestra era.