A principios de julio de 1979 se realizó en la sala Marechal del Teatro Municipal 1° de Mayo el cursillo titulado "Aspectos de la literatura argentina", organizado por la Dirección de Cultura Municipal, la Biblioteca Bernardino Rivadavia y su Asociación de Amigos.
Entre Borges y Lugones: la única presidenta de la SADE y una entrevista histórica
María de Villarino condujo, en los 70, un espacio casi siempre destinado a varones. Desde allí, fue una de las gestoras de la Feria del Libro. En julio de 1979, El Litoral registró su paso de María de Villarino por la emblemática sala Marechal.
En una de las clases que integraron esa iniciativa, participó la profesora María de Villarino, quien se ocupó del tema: "Un poeta del posmodernismo: Enrique Banchs". El Litoral le dedicó, el 8 de julio, un espacio importante a la cobertura.
"Dulzuras, quejumbres, ternezas comunes vibradas como cristales simplemente puros. Banchs es poeta que tiene los dones esenciales: idea y emoción simultánea, determinación musical de sus emociones, manera de concebir distinta de las otras. Razón poética, encanto, originalidad, interés", dijo Villarino en un tramo.
Una pionera
La pregunta que sigue es ¿quién era esta disertante y por qué el diario de Santa Fe le dedicó tanta atención? Cabe citar a unas palabras de Hugo Mársico, presidente Sociedad Argentina de Escritores (Sade) Filial La Plata. Las mismas datan de 2025 y se refieren precisamente a Sade.
"Un dato no menor -dice Mársico según el portal La Plata al Día- es que, si bien la integraron destacadas escritoras de diferentes épocas, solo una mujer presidió la institución literaria nacional, casi centenaria, y fue la escritora María de Villarino, en el periodo 1973/1975".
También vale aludir a unas palabras que Roberto Ulloa escribió en marzo de este año en La Nación. "Fue la única mujer que presidió la SADE, en donde abundaron los Lugones, los Borges, los Mallea. Desde ese espacio de letras y poder, articuló la génesis de la primera Feria Internacional del Libro".
Probablemente por eso, sumado a su bien ponderada producción literaria, El Litoral decidió entrevistarla en aquel julio de hace casi medio siglo en que estuvo de paso por la ciudad de Santa Fe.
La memoria, los jóvenes y el escritor
Durante la charla, publicada los primeros días de julio de 1979, la escritora, se refirió a varios temas. En primer lugar, se le preguntó por el término "memoria", que aparece en dos de sus libros: "Luz de Memoria" y "Memoria de Buenos Aires".
"Señala al respecto que tal vez se trate de su inclinación a la memoria y que prefiere esta palabra a "recuerdo" que considera menos indicativa. Aclara, y ello la valoriza como persona, que en el caso de su último libro el título le fue sugerido por Mujica Lainez", apuntó El Litoral.
Respecto a Enrique Banchs, sobre el cual habló en el cursillo, dijo que para ella "representa una voz nueva, incontaminada, ajena a las influencias modernistas y, sobre todo, libre".
Habló luego de sus logros al frente de la Sade, valorando el acercamiento de los jóvenes, para pasar después a las dificultades del escritor para editar y a las famas transitorias y perdurables. "No es la suma de libros lo que da importancia a un escritor puesto que basta a veces uno para encumbrarlo”.
En el cierre de la entrevista dejó unas palabras de gran vigencia para estos tiempos de Inteligencia Artificial y de búsquedas efímeras. "La obra del escritor, aunque parezca fácil es el producto de mucho trabajo, de mucha vivencia".