Tesoros del archivo de El Litoral

Entre Borges y Lugones: la única presidenta de la SADE y una entrevista histórica

María de Villarino condujo, en los 70, un espacio casi siempre destinado a varones. Desde allí, fue una de las gestoras de la Feria del Libro. En julio de 1979, El Litoral registró su paso de María de Villarino por la emblemática sala Marechal.