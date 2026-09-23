Fue el 23 de septiembre de 1973

El día que murió Neruda: mientras Argentina elegía presidente, Chile lloraba a su máximo poeta

El 23 de septiembre de 1973, los argentinos llevaban por tercera vez a Perón a la Casa Rosada. Del otro lado de la cordillera, Chile vivía las primeras semanas de la dictadura de Pinochet y despedía a Pablo Neruda. Al día siguiente, El Litoral contó quién había sido aquel gran poeta.