"Otras versiones en mí..."

Loana Ayuso: un regreso para mostrar el camino recorrido

La soprano santafesina está de visita, tras su partida para estudiar en el Conservatorio Monteverdi de Bolzano, Italia, y realizará un “concierto-viaje” repasando sus vivencias y aprendizajes. En diálogo con El Litoral, la artista revivió este proceso formativo, y adelantó parte de lo que mostrará el 1 de agosto en el Foro Cultural UNL.