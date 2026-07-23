El sábado 1 de agosto a las 20.30, en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150), se presentará el concierto “Otras versiones en mí...”. Después de su recorrido por Italia, la soprano santafesina Loana Ayuso vuelve para compartir un viaje de música, recuerdos y transformación, acompañada por Bernardo Claucich en piano.
Loana Ayuso: un regreso para mostrar el camino recorrido
La soprano santafesina está de visita, tras su partida para estudiar en el Conservatorio Monteverdi de Bolzano, Italia, y realizará un “concierto-viaje” repasando sus vivencias y aprendizajes. En diálogo con El Litoral, la artista revivió este proceso formativo, y adelantó parte de lo que mostrará el 1 de agosto en el Foro Cultural UNL.
Se trata del primer regreso de la artista desde que partiera para cursar la maestría en Canto Lírico en el Conservatorio de Alta Formación Musical “Claudio Monteverdi” de Bolzano, Italia, siendo una de las diez postulantes seleccionadas entre cien de todo el mundo y la única de Argentina.
“¿Cuántas versiones en vos viven esperando salir?”, convoca la cantante. Las anticipadas ($ 14.000 generales, $ 12.000 estudiantes y jubilados) se pueden conseguir en la Boletería del Foro, o al teléfono +54 9 342 487 7660 (en puerta saldrán $16.000).
En diálogo con El Litoral, la artista repasó sus vivencias europeas y anticipó su presentación, que reflejará ese periplo formativo.
Descubrir un mundo
-¿Cómo fue la experiencia en Bolzano?
-Pasaron un montón de cosas en ocho meses. Apenas llegué allá me inscribí a un concurso y no me fue bien; pero conocí personas que me invitaron a formar parte de la academia del lugar (Amaté), que me queda a diez minutos en tren: todo coordinado por las estrellas.
Con el profesor Richard Sigmund empecé un camino de aprendizaje increíble: no sabía que estaba utilizando la mitad de lo que podía utilizar mi cuerpo para el canto. Empecé a utilizarlo mucho más y a descubrir cómo así se podía desarrollar la voz.
Él me invitó todo el año: la academia tiene cuatro masterclasses, de las cuales ya voy participando en tres, con presentaciones. Pude presentarme en el Teatro Puccini, donde fue el concurso en el cual me fue mal: me presenté cuatro meses después cantando solista. Es un teatro hermosísimo, pequeño, pero muy bonito: le hice la revancha.
También pude cantar en Roma: este profesor también me invitó y me costearon todos los viáticos. Canté en la embajada de Austria en Roma, como parte de un proyecto que continuará cuando vuelva. Hace 10 años hubo un terremoto cerca de la zona de Roma, en varios pueblos (uno es Accumoli) que devastó la zona. Y están tratando de llevar vida, música, oportunidades, trabajo.
Entonces se hizo este primer concierto, en el cual se habló también de la cultura de la zona; nosotros estuvimos musicalizando con una pequeña orquesta y yo como solista. Esto fue de mis últimos conciertos antes de venir, y va a continuar: no me vuelvo porque tenga clases en el Conservatorio, sino porque tengo este concierto.
Después continúa en Grecia, donde hacen la otra masterclass de verano. Por suerte me dieron también una beca parcial, entonces no tengo que pagar, el hospedaje, y tengo todo un poco rebajado.
Siento que la re pegué con ese concurso: no pasé ni la primera etapa, me dieron con un caño, fue duro enfrentar la nueva realidad, el nuevo nivel, mucho más alto del que tenía. Pero me abrió las puertas a un montón de oportunidades que no sé hasta dónde llegarán, porque este profesor realmente me quiere acompañar y para el año que viene ya me está proponiendo cosas.
Estamos en tentativas con Susana Caligaris para que Richard venga a hacer una puesta, una producción en Santa Fe, y llevarla quizás a Buenos Aires. Pero es un estrés porque las autoridades de Santo Tomé hace dos meses que nos tienen que confirmar una fecha.
Es lo único que necesitamos porque, él se puede pagar su pasaje de avión y no cobrar por su trabajo; lo único que necesita es que le confirmen las fechas para él organizarse, y un lugar para dormir, ese tipo de cosas. Es una oportunidad que no quiero que se vaya, y no sé si no se está yendo ya.
Romper barreras
-¿Cómo fue la experiencia de llegar, alojarte, convivir con estos compañeros nuevos, algunos europeos, otros asiáticos?
-En el conservatorio hubo de todo: experiencias buenas y también aprender a manejarse, porque es otra cultura: son mucho más formales. En mi curso de canto no hay ningún italiano: hay un mexicano, una alemana y después todos chinos. Mi profesora es alemana y el pianista es francés, así que no hay ningún italiano.
Con ellos en el último tiempo hicimos una re linda amistad, pero al principio era difícil porque la mayoría no habla italiano, tampoco inglés. Tenés que usar traductor o la IA, ChatGPT: hay uno que se paga el Premium y le sirve de traductor, muy piola. Aparte su cultura es súper distinta a la nuestra, no se saludan con un beso, son mucho más reservados.
Pero a lo último, después de siete meses, logré entrar: me invitaron a una cena, eran todos chinos y yo. Me hicieron platos chinos, estuve probando sus comidas, y vi que detrás de esa barrera realmente son muy graciosos, muy divertidos. Los llevé a una cascada, a pasear; están ahí hace años y capaz que no han ido a ningún lado (risas).
-Desde acá te vimos cantar en una iglesia con coro y orquesta, con pasajes solistas para los cantantes.
-Eso era parte de esta academia que se llama Amaté, con mi profesor Richard. Ese fue el primero que se hizo, cantamos obras sacras: fue increíble. Hacía mucho frío, pero las y los cantantes todos muy humanos.
Un poco como la clase de Susana, donde ella busca que no haya competitividad y que no se juegue el ego. Acá hay cero egos, entre personas que ya están enfilando a una carrera profesional o que ya la tiene la mayoría. Un ambiente súper lindo, orquesta también. En cinco días se arma el concierto: un poco de estrés, clases desde la mañana hasta la tarde, pero me encanta.
Expansión operística
-Cantaste roles líricos, algunos que no eran específicamente para tu voz.
-Eso fue en el Conservatorio: hicimos “La bohème” y la profe metió más o menos las personas que tenía en los personajes que había que cantar. Entonces me puso en Mimi; pero es un personaje de una edad mayor, quizás yo lo podría cantar, a los 30.
Fue bastante particular porque ella me dijo: “A vos te queda re bien”; y yo: “Ay, no sé, pero bueno”. En un momento se dio cuenta de que quizás no era para mi voz y me dijo: “Si lo haces mal, capaz que te arruinás la voz. Así que cantalo muy ligero”; y así es como lo hice.
Salió muy lindo, me enamoré de esa ópera súper conocida, pude entrar en profundidad en su música. Soy fanática de (Giuseppe) Verdi, no tanto de (Giacomo) Puccini, pero me enamoré.
-Hay que empezar a entrarle para a los 30 ya tenerla conocida.
-Exacto. Y ahora estoy con un proyecto futuro, otro desafío muy grande, porque es ópera contemporánea y encima en alemán. El compositor, no es tan conocido, se llama Udo Zimmermann, y es una historia real: la voy a cantar en Alemania. Cuando vuelva la próxima vez te voy a poder contar, va a ser increíble.
Reencuentro
-¿Cuál es la propuesta de este concierto en Santa Fe? ¿Cómo juega el regreso, y la información que traés en la cabeza y en el cuerpo?
-Pensaba cómo iba a ser cuando volviera, y la verdad es que ha sido distinto, muchas sensaciones... no es la misma la que se fue que la que regresó; y esto era lo que quería poner en el concierto.
Quería poner dos cosas. Una es la transformación, porque el concierto se va a dar cuando hayan pasado nueve meses desde que me fui: es la gestación, el nuevo nacimiento. La otra cosa es la Luna, por eso está en el flyer. A veces, cuando extrañaba, pensaba: “Es el objeto que yo puedo mirar desde Italia y vos lo podés mirar desde Argentina, y estamos mirando lo mismo al mismo tiempo”. Es algo que nos conecta.
Entonces traté de armar un concierto que sea como un viaje: habrá pequeñas sorpresitas, y voy a estar contando (será con una voz en off) acerca de mi paso por allá. Y las canciones están también en ese mismo hilo, reviviendo lo que canté en el Teatro Puccini, lo que canté en esa iglesia: que la gente pueda hacer el camino que yo hice a través de este concierto. Por eso le digo concierto-viaje.
-Te va a acompañar Bernardo Claucich en el piano.
-Sí, es egresado del ISM también, compañero, nunca habíamos tocado juntos. Y vamos a tener un invitado especial, secreto.
-¿Qué obras vas a interpretar?
-De todo un poco. No va a ser como “Microcosmos”, que era una puesta, no un concierto, donde cantábamos solamente ópera. Aquí voy a estar cantando un lieder, que es una canción alemana; música sacra, porque voy a cantar “Cujus animam gementem”, que es de (Giovanni Batista) Pergolesi, barroco, que habla de la madre de Cristo.
Y después ópera y opereta. Ópera en español: voy a traer un aria de una ópera cubana, así al menos algo entiende la gente (risas).
Agenda completa
-¿Cuándo te vas?
-El 10 de agosto, va a volar este tiempo. Mi hermana se fue a Buenos Aires, entonces mi casa tampoco está igual que cuando me fui, el nido está vacío (risas). Así que la estaremos visitando a ella: Es todo nuevo, distinto, pero bien.
-¿Qué más viene para tu futuro, además de lo que ya contaste?
-A principio del año que viene, voy a hacer otro debut en el Teatro Puccini de la ciudad de Merano, cerca de mi casa. Es una ciudad hermosísima, donde mucha gente va: fue (Luciano) Pavarotti, por lo que sé, porque ahí se hacían tratamientos de sanación, de purificación, creo que para adelgazar. Hacían la dieta de las manzanas, hay unas manzanas riquísimas.
Vamos a hacer un musical que se llama “Sister Act”, que es de Broadway, pero se va a hacer con cantantes líricos. Un nuevo desafío, porque es hablado y es todo en alemán, así que estoy también aprendiendo alemán. Es todo un desafío, pero es un hermoso proceso.
-Implica otra forma de cantar, las consonantes y demás.
-La zona en la que vivo antes era Austria, ellos hablan en un dialecto de alemán. Así que mi profe nos tiene cortitos (risas).
-Posteaste que los chicos hablaban en alemán en la plaza. Hace más de un siglo que están en Italia, pero la lengua materna de esos chicos sigue siendo el alemán.
-Claro, porque muchas familias muchas se quedaron en la zona; otras se fueron, obviamente y en cambio trajeron familias italianas. Las familias alemanas aprendieron el italiano, porque en un momento hasta estaba prohibido el alemán, no había escuelas en alemán, creo que no se podía hablar en la calle.
Pero dentro de la casa siempre mantuvieron el alemán, y luego se aceptó: ahora hay escuelas en alemán, están todos los letreros en los dos idiomas, en el tren todo está doble.
Hay algunas personas que ni siquiera hablan italiano, me ha sucedido con un par de personas que nunca lo han aprendido.
-Pueden vivir toda su vida hablando en alemán.
-Sí, efectivamente. Si vos querés trabajar en los negocios te preguntan si sabes alemán, o sea, te lo requieren tanto como el inglés.
Esfuerzo y solidaridad
-Te fuiste con algunas cosas cubiertas en la cuestión económica, pero otras no. ¿Cómo vas piloteando eso?
-Apenas llegué me puse en campaña para no gastar mis ahorros, y poder justamente estar aquí hoy. Si no me gasté los ahorros fue porque empecé a trabajar al toque con clases de español, y clases de canto que mantuve al principio solamente en español haciendo virtual con algunas personas de Argentina.
Hace poco me lancé también con clases de canto en italiano, así que ahí pude abrir mis horizontes también allá. Es independiente, pero lo elijo, con sus pros y sus contras, porque puedo justamente estar aquí. Decidir cuándo me puedo ir a Grecia: cuando trabajas dependiente perdés tu trabajo si te vas un mes a Argentina, después dos semanas a Grecia y Roma.
Para mí lo más importante es el estudio y este camino. No quiero trabajar en un súper y que eso me limite, porque para qué me fui a Italia: para cantar y para estudiar principalmente.
Y la plata cuando la necesito llega, por suerte. Realmente hay personas muy bondadosas que me han ofrecido mucha ayuda. Mi profesor, por ejemplo, me ha regalado mi atril, me ha prestado un piano. Una mujer cuando vio que estaba haciendo mis clases de español, me dijo: “A mí no me interesa el español, me interesa un idioma de África. Pero te aporto con esto” y me dio plata. Hay gente hermosa, tengo mucha suerte.