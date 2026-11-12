La muerte de Marcos Camino, histórico cofundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en Santa Fe y en el mundo de la música tropical. En las últimas horas, la banda de cumbia santafesina publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue una pieza fundamental de su trayectoria durante más de cinco décadas.
Los Palmeras anunciaron la continuidad de la banda, tras la muerte de Marcos Camino
Tras el fallecimiento de uno de los fundadores de el emblemático grupo de cumbia santafesina, los músicos compartieron un comunicado en redes sociales en el que expresaron su dolor y destacaron el legado musical y humano de quien fue uno de los pilares de su historia.
Bajo el título “¡Hasta siempre Marcos!”, el grupo expresó su tristeza por la partida del músico y recordó su lugar dentro de una historia que trascendió los escenarios para convertirse en parte de la identidad cultural de Santa Fe y de la música popular argentina.
“Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras. Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas”, señalaron en el comunicado.
En el mensaje, los integrantes de la banda también hicieron referencia al esfuerzo y la pasión que Camino puso a lo largo de su vida en el proyecto musical. “Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión”, expresaron.
El dolor de Los Palmeras por la muerte de Marcos Camino
El comunicado también dejó entrever el impacto personal que provocó su fallecimiento entre quienes compartieron con él tantos años de música y trabajo.
“No sabemos porque lo decidiste. Hoy el corazón está triste. Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo”, escribieron.
La publicación reflejó no solamente la pérdida de un referente musical, sino también la despedida a un integrante de una familia artística construida a lo largo de más de 50 años.
Un legado que seguirá sonando en la cumbia santafesina
En otro tramo del mensaje, Los Palmeras reafirmaron su compromiso de continuar el camino musical que construyeron junto a Camino y mantener vigente su legado.
“Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años por los cuales haz vivido y desvivido”, manifestaron.
Además, destacaron que su presencia seguirá acompañando a la banda cada vez que su música llegue al público: “La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”.
El mensaje concluyó con palabras de agradecimiento y afecto: “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo Los Palmeras”.
La despedida de la banda se sumó a las numerosas muestras de pesar que generó la muerte de Marcos Camino, una figura central de la cumbia santafesina y protagonista de una historia musical que dejó una marca en varias generaciones.