El fallecimiento de Marcos Camino generó muestras de pesar en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Una de ellas llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó sus condolencias a la familia del histórico integrante de Los Palmeras mediante el envío de una ofrenda floral.
El fútbol argentino despidió a Marcos Camino
Claudio “Chiqui” Tapia envió una ofrenda floral a la familia del histórico acordeonista de Los Palmeras. Cristian D’Amico y Ariel Sclafani acercaron el mensaje del titular de AFA, quien destacó la trayectoria y el legado de una figura que trascendió las fronteras de la cumbia santafesina.
La misma fue entregada por Cristian D’Amico, ex presidente de Newell’s Old Boys de Rosario, y Ariel Sclafani, director de la Liga Profesional de Fútbol, quienes transmitieron personalmente el mensaje del titular de la AFA.
“No solamente está de luto la cumbia santafesina”
Según manifestaron los enviados, Tapia consideró que la partida de Camino representa una pérdida para toda la música argentina. En ese sentido, resaltó la enorme trayectoria del músico, quien durante más de 50 años, junto a Los Palmeras, llevó su particular sonido a cada rincón del país.
El titular de la AFA puso especial énfasis en el vínculo que Camino construyó con el público argentino a través de su inconfundible acordeón, instrumento que se convirtió en una marca registrada de una de las agrupaciones más populares de la música nacional.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y todo su grupo de trabajo lamentaron profundamente el fallecimiento de Marcos Camino y acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
El gesto del fútbol argentino hacia uno de los grandes referentes de la música santafesina reflejó, una vez más, la dimensión de una figura que supo trascender géneros, escenarios y generaciones para convertirse en parte de la identidad cultural de todo un país.