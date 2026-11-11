Tapia envió sus condolencias

El fútbol argentino despidió a Marcos Camino

Claudio “Chiqui” Tapia envió una ofrenda floral a la familia del histórico acordeonista de Los Palmeras. Cristian D’Amico y Ariel Sclafani acercaron el mensaje del titular de AFA, quien destacó la trayectoria y el legado de una figura que trascendió las fronteras de la cumbia santafesina.