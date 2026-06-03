A los 13 años recién cumplidos, Marcos Carreras ya acumula experiencias que muchos músicos sueñan alcanzar a lo largo de toda una carrera. El joven violinista argentino fue seleccionado para presentarse como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Beijing en la histórica Sala de Conciertos de la Ciudad Prohibida, uno de los espacios culturales más emblemáticos de China.
Marcos Carreras llevó a Piazzolla hasta la Ciudad Prohibida
Con flamantes 13 años, el músico porteño se presentó como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Beijing en uno de los escenarios más emblemáticos de China. Dueño de un oído absoluto y una trayectoria excepcional para su edad, ya pasó por el Teatro Colón, fue premiado en Alemania y estudia con algunos de los maestros más prestigiosos del mundo.
Allí interpretó “Decarísimo”, de Astor Piazzolla, llevando el sonido del tango argentino al corazón de Beijing durante el 3° Concierto Especial del Día del Niño “La Esperanza del Futuro”, dirigido por el maestro Xia Xiaotang.
La participación de Carreras fue el resultado de una convocatoria internacional destinada a músicos menores de 16 años. Tras superar varias instancias de selección y competir con jóvenes instrumentistas de distintos países, logró ubicarse entre los cuatro elegidos para actuar como solista en el prestigioso evento.
Para el violinista, la experiencia representa un nuevo paso en un camino que parece no detenerse. “Mi sueño era tocar en los teatros más grandes del mundo. Por suerte se está cumpliendo”, expresó antes de emprender el viaje.
Tocar antes de leer
Nacido en Buenos Aires en 2013 y criado en el barrio de Almagro, Marcos creció rodeado de música. Su madre, María José Camacho, integra la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, mientras que su padre, Lisandro Carreras, es violinista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires.
El violín formó parte de su vida desde los primeros años. A los cuatro comenzó sus estudios en el Centro Suzuki de Buenos Aires bajo la guía del maestro Eduardo Ludueña y aprendió a tocar antes incluso de dominar la lectura y la escritura.
El método Suzuki, basado en la escucha y la repetición, le permitió desarrollar tempranamente una notable sensibilidad musical. Con el tiempo, además, quedó en evidencia otra de sus cualidades excepcionales: el oído absoluto, la capacidad de identificar y reproducir notas sin necesidad de referencias previas.
Desde muy pequeño participó en conciertos nacionales e internacionales. A los seis años fue invitado al Live Virtual Concert y al año siguiente formó parte del Concierto Cuatro Naciones, experiencias que marcaron los primeros pasos de una carrera en constante crecimiento.
Salto al profesionalismo
Aunque el violín siempre fue para él una actividad ligada al disfrute, alrededor de los nueve años llegó un cambio decisivo. Dejó el método Suzuki para comenzar una formación más tradicional junto al maestro Rafael Gíntoli, uno de los grandes referentes del violín argentino.
Bajo su tutela, la carrera de Marcos adquirió una nueva dimensión. Comenzó a presentarse en escenarios de gran relevancia como el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Palacio Libertad, el Teatro 25 de Mayo y el Centro Cultural San Martín.
Como solista actuó junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina, la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, interpretando tanto repertorio clásico como obras emblemáticas de la música argentina.
Su debut como solista en el Teatro Colón llegó cuando apenas tenía diez años. Lejos de intimidarlo, el escenario pareció potenciarlo. “Cuanta más gente me mire en un concierto, mejor. No me pone nervioso. Al contrario, me motiva tocar para mucha gente”, suele afirmar.
Internacional
El talento de Carreras comenzó rápidamente a trascender las fronteras argentinas. Participó de clases magistrales con destacados maestros como Yolanda Wu, John Mc Grosso y Maxim Vengerov, considerado uno de los violinistas más importantes del mundo.
También realizó estudios con Pierre Amoyal en Milán, formación que continúa actualmente de manera virtual, y fue seleccionado para participar de programas internacionales de perfeccionamiento.
En 2025 obtuvo el Premio al Sonido Thomastik en Alemania, tras destacarse como finalista del International Anton Rubinstein, uno de los concursos de jóvenes talentos más importantes de Europa.
Además, recibió una beca de la Fundación Corporación América dentro de su programa “Cantera de Talentos” y fue incorporado al programa Buenos Aires Artistas de Alta Dedicación, que le permite compatibilizar la intensa actividad artística con sus estudios secundarios en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola.
A estos reconocimientos se suma el Premio Revelación de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, una distinción que confirma el lugar que ya ocupa entre las grandes promesas de la música clásica nacional.
Futuro abierto al mundo
A pesar de los escenarios internacionales, las distinciones y los elogios, Marcos conserva una mirada sencilla sobre su propio recorrido. Cuando le preguntan si se considera un niño prodigio, responde con humildad.
“No sé si soy un niño prodigio. Soy un niño que empezó muy chico y que lleva muchos años haciendo esto”, sostiene.
Mientras sigue perfeccionándose con maestros de renombre internacional, sueña con recorrer Europa y Estados Unidos, tocar en las salas más importantes del mundo y continuar ampliando sus horizontes musicales.
Por ahora, ese sueño ya comenzó a tomar forma. Desde el Teatro Colón hasta la Ciudad Prohibida, Marcos Carreras demuestra que el talento, acompañado por estudio, disciplina y pasión, puede convertir una vocación temprana en una historia extraordinaria.