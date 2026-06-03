Prodigio del violín

Marcos Carreras llevó a Piazzolla hasta la Ciudad Prohibida

Con flamantes 13 años, el músico porteño se presentó como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Beijing en uno de los escenarios más emblemáticos de China. Dueño de un oído absoluto y una trayectoria excepcional para su edad, ya pasó por el Teatro Colón, fue premiado en Alemania y estudia con algunos de los maestros más prestigiosos del mundo.