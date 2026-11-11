La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Entre las voces que lo despidieron está la de Roberto “Pipy” Rivero, locutor y periodista de extensa trayectoria, estrechamente vinculado a la cumbia santafesina, quien compartió recuerdos personales y una reflexión sobre el legado de uno de los grandes protagonistas del género.
“No hay otra expresión que pueda definir este zarpazo de la vida”; Pipy Rivero despide a Marcos Camino
El histórico locutor y periodista recordó al acordeonista de Los Palmeras, destacó su profesionalismo y su legado musical y reveló cómo transitó sus últimos años.
“No hay otra expresión que pueda definir este zarpazo de la vida”, expresó Rivero al referirse a la noticia. Su tristeza tiene también el peso de un encuentro reciente: apenas una semana antes había compartido un momento con Camino, sin imaginar que aquella charla terminaría convirtiéndose en una despedida.
Según contó, el músico estaba lleno de proyectos y le había hablado, entre otras iniciativas, de la posibilidad de crear un museo. También habían conversado sobre todo lo que construyó a lo largo de su carrera y sobre la huella que dejaría en la música popular.
“Era un creador permanente. Esa cabeza maravillosa que creaba, creaba y creaba”, recordó Rivero, todavía sorprendido por una partida que llegó cuando el acordeonista tenía nuevas ideas por concretar.
Un legado mundial
Para Rivero, la muerte de Camino marca el cierre de una etapa irrepetible en la historia de Los Palmeras, aunque no significa el final de su obra ni de la banda.
“Ahora sí puedo asegurar que aquella primera etapa de Palmeras terminó. Pero gracias a Dios hay legado, hay continuidad en la presencia de Marquitos”, sostuvo.
En ese sentido, recordó una anécdota que le había contado Marcos Camino hijo. Una de las experiencias que más lo había impactado fue comprobar la emoción que despertaba la música de Los Palmeras entre integrantes de distintas colectividades argentinas en Europa.
Las lágrimas de personas que escuchaban sus canciones a miles de kilómetros de Santa Fe fueron una muestra, según Rivero, de la dimensión que alcanzó el grupo.
“Hay cumbia para rato y hay Palmeras para rato”, afirmó. Y definió a Camino como un embajador que llevó una expresión musical profundamente santafesina más allá de las fronteras argentinas.
“Fue único. No hubo ningún otro grupo que hiciera lo que Palmeras hizo”, agregó, al destacar la trascendencia internacional de la formación.
El periodista también recomendó el libro que publicó el músico y consideró que conocer el impacto de Los Palmeras a través de las experiencias de dos generaciones de la familia Camino permite comprender la dimensión de su obra.
Un profesional exigente
Al recordar cómo era Marcos Camino en el ámbito laboral, Rivero lo describió como un artista de una disciplina y una exigencia poco frecuentes.
“Un loco, un exquisito”, resumió. Contó que llegaba a los espectáculos con media hora, 45 minutos o incluso una hora de anticipación y que respetaba rigurosamente los horarios y la organización de cada presentación.
También tenía un cuidado especial por la imagen del grupo. Cada actuación implicaba una vestimenta determinada, con sacos, esmoquin o camisas elegidos de acuerdo con la ocasión.
Rivero recordó, además, el particular sentido del humor del acordeonista, a quien definió como alguien de comentarios sarcásticos y ocurrencias muy propias. Entre sus anécdotas, mencionó las críticas que hacía a otros grupos musicales que llegaban tarde a los espectáculos, incluso cuando vivían cerca del lugar donde debían tocar.
“Era un profesional, un maniático en el mejor sentido de la palabra, de lo que es ser músico”, señaló.
Para el periodista, la diferencia entre un instrumentista y un artista estaba precisamente en esa combinación de talento, compromiso y sensibilidad que caracterizaba a Camino.
“Tocar el acordeón puede tocarlo cualquiera, pero el artista, y él era un artista hecho y derecho”, expresó.
Los últimos años
En el tramo más íntimo de la entrevista, Rivero se refirió a las situaciones personales que, según su mirada, atravesó Camino durante los últimos años. Aclaró que no atribuía su sufrimiento exclusivamente a la ruptura de Los Palmeras, sino a distintas circunstancias que marcaron su vida.
“Le pasaron muchas cosas en la vida, buenas y malas. Él sufrió mucho”, expresó.
Rivero consideró que, en la última etapa, Camino no habría logrado dimensionar plenamente su propio valor y el lugar que había construido en la música tropical.
Su reflexión final estuvo vinculada con una decisión que, para él, marcó un antes y un después en la vida del acordeonista: dejar los escenarios.
“Estoy seguro de que el Marcos Camino de las primeras etapas dejó de ser desde el mismo momento en que él decidió bajarse del escenario”, manifestó con tristeza.
Y cerró con una frase que sintetizó el dolor que le provocó la noticia: “Cuando él decide bajarse del escenario, empieza a morir”.