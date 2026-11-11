Los Palmeras informaron el horario y el lugar del velatorio de Marcos Camino, uno de los fundadores y principales referentes de la agrupación santafesina. La ceremonia se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en Sentir, sala 3, de la ciudad de Santa Fe.
Cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino en Santa Fe
La despedida del histórico acordeonista y cofundador de la banda se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en la sala 3 de Sentir. El grupo comunicó los detalles a través de sus redes sociales.
“Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos”, expresó la banda en una publicación compartida en sus redes sociales, junto con los datos para quienes deseen acercarse a despedir al músico.
El anuncio llega después de que Los Palmeras confirmaran el fallecimiento de Camino, ocurrido este martes. En su primer comunicado, los integrantes del grupo lo definieron como un “referente fundamental” de su historia y destacaron que su legado y su pasión por la música permanecerán en el tiempo.
La despedida de un referente de la cumbia santafesina
Camino fue una figura central en la historia de Los Palmeras. Se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras, y desde entonces participó de la construcción del sonido que llevó a la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior.
Durante más de cinco décadas, su acordeón se convirtió en uno de los sellos distintivos de la banda. Junto a Rubén “Cacho” Deicas conformó una de las duplas más representativas de la música tropical argentina.
El mensaje de Cacho Deicas tras su fallecimiento
Entre las expresiones de despedida también se destacó la de Cacho Deicas, quien compartió con Camino gran parte de la trayectoria del grupo. Pese al distanciamiento profesional que atravesaban, el cantante recordó los años de trabajo y las experiencias compartidas.
“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió en sus redes sociales.
El mensaje terminó con una frase dedicada a su antiguo compañero: “Que en paz descanses, Marcos”.
La convocatoria de Los Palmeras permitirá que familiares, amigos, colegas y seguidores puedan acercarse a despedir al músico en Santa Fe.