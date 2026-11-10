Falleció este martes

La despedida de Maximiliano Pullaro a Marcos Camino: “Su música es parte de la identidad de nuestra provincia”

El gobernador de Santa Fe expresó su tristeza por la muerte del histórico cofundador de Los Palmeras. Recordó un encuentro reciente con el músico y destacó su aporte a la difusión de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas.