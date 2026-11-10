La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de Los Palmeras, generó numerosas muestras de pesar en Santa Fe. Entre ellas se destacó la despedida del gobernador Maximiliano Pullaro, quien utilizó sus redes sociales para recordar al músico y reconocer su aporte a la cultura popular de la provincia.
La despedida de Maximiliano Pullaro a Marcos Camino: “Su música es parte de la identidad de nuestra provincia”
El gobernador de Santa Fe expresó su tristeza por la muerte del histórico cofundador de Los Palmeras. Recordó un encuentro reciente con el músico y destacó su aporte a la difusión de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas.
“Con mucha tristeza te despido querido Marcos. Durante más de 50 años llevaste la cumbia santafesina a todo el país y la convertiste en parte de la vida de generaciones de santafesinos”, escribió el mandatario provincial.
En su publicación, Pullaro también recordó un encuentro reciente que compartió con Camino, junto a otros referentes del ámbito musical. Allí, según relató, el artista compartió anécdotas que quedaron en su memoria.
“En el último tiempo compartimos una cena con colegas y amigos de la música que tanto quisiste, nos regalaste anécdotas inolvidables que quedarán en nuestra memoria”, señaló.
Además, el gobernador hizo referencia a uno de los últimos homenajes que recibió el músico en Santa Fe. Se trata del reconocimiento a su trayectoria que le entregaron durante la celebración del Día de la Cumbia, realizada apenas unos días antes de su fallecimiento.
“Hace apenas unos días, en el Día de la Cumbia, en una noche hermosa te entregamos un reconocimiento a la trayectoria”, recordó.
Finalmente, Pullaro expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de Los Palmeras y seguidores del artista. “Mi abrazo a la familia, a sus compañeros de Los Palmeras y a todos los que lo quisieron. La música de Marcos es parte de la identidad de nuestra provincia”, concluyó.
El legado de Marcos Camino en la cultura santafesina
La despedida del gobernador vuelve a poner de relieve la dimensión cultural de la trayectoria de Marcos Camino. Durante más de cinco décadas, el músico fue una de las figuras centrales de Los Palmeras, una agrupación que llevó la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y construyó un repertorio que atraviesa generaciones.
Su recorrido artístico quedó estrechamente ligado a la identidad musical de Santa Fe. Desde sus comienzos hasta los grandes escenarios nacionales, Camino contribuyó a consolidar un sonido característico de la provincia y a proyectarlo más allá de sus fronteras.