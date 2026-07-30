Leyenda viva del ballet

Marianela Núñez estrenó "Timeless", el espectáculo que resume una vida

La primera bailarina argentina del Royal Ballet presenta en la Royal Opera House de Londres un programa concebido íntegramente por ella. A los 44 años, celebra casi tres décadas en la compañía británica con una propuesta que combina memoria, madurez artística y pasión intacta por la danza.