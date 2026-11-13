El reconocido animador y director canadiense Michael John Roberts, conocido por participar de las series "Bojack Horseman", "TripTank" y "Final Space", falleció el miércoles 11 de noviembre a los 48 años como consecuencia de un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral.
Murió a los 48 años Michael John Roberts, creador de la serie "BoJack Horseman"
El realizador canadiense falleció en su residencia de Los Ángeles a raíz de un cáncer cerebral. También dirigió y produjo la comedia "TripTank" y colaboró en reconocidas producciones como "Final Space" y "F Is for Family".
El director falleció acompañado de su familia en su residencia de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por sus allegados, quienes lo despidieron con un emotivo obituario en el que recordaron su talento artístico y el amor que sentía por los suyos.
El director alcanzó su punto más alto de reconocimiento con la exitosa serie de Netflix, Bojack Horseman, sobre un caballo antropomórfico que atraviesa una crisis existencial entre su vida actual y el recuerdo de su carrera en comedia infantil que lo lanzó a la fama. Roberts participó en la dirección de episodios y en el desarrollo de la apertura.
Aquél no fue su único éxito, sino que también dirigió y produjo la serie de sketches animados "TripTank" en Comedy Central. Además, participó en producciones como F Is for Family, Final Space y Strange Planet.
Michael John Roberts mostró interés en el dibujo y la animación desde temprana edad, lo que lo llevó a inscribirse en el Sheridan College, en Ontario, y a trabajar en ciudades como Toronto, Nueva York y Londres antes de establecerse en Los Ángeles a finales de los años noventa.