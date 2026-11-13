Luto en la animación

Murió a los 48 años Michael John Roberts, creador de la serie "BoJack Horseman"

El realizador canadiense falleció en su residencia de Los Ángeles a raíz de un cáncer cerebral. También dirigió y produjo la comedia "TripTank" y colaboró en reconocidas producciones como "Final Space" y "F Is for Family".