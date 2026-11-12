El humorista tenía 68 años y falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Alcanzó una gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 con un personaje que se convirtió en una referencia del humor argentino.
Murió Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo famoso como Paolo el Rockero
El humorista tenía 68 años y falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Alcanzó una gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 con un personaje que se convirtió en una referencia del humor argentino.
Jorge Juan Montejo, conocido por el público como Paolo el Rockero, murió a los 68 años en la ciudad bonaerense de Tandil. El actor y humorista permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde recibía atención médica por un cuadro de pulmonía. La noticia se conoció durante la noche del miércoles 11 de noviembre y tuvo repercusiones en el ambiente artístico.
La información sobre su fallecimiento fue difundida por la periodista Carolina Bisgarra, cronista del programa televisivo Cortá por Lozano, quien dio cuenta de los problemas de salud que atravesaba el artista. Montejo era oriundo de Tandil, localidad en la que transcurrió buena parte de su vida y donde finalmente murió.
Su nombre quedó asociado a uno de los personajes humorísticos más reconocibles de la televisión argentina. Con una estética particular y un modo de hablar que rápidamente se incorporó al lenguaje popular, Paolo el Rockero consiguió trascender sus primeras apariciones y convertirse en una figura conocida por distintas generaciones.
Cómo nació Paolo el Rockero y llegó a la televisión
La popularidad de Montejo comenzó a crecer en 1986, cuando llegó al programa Badía y Compañía, conducido por Juan Alberto Badía. Allí presentó al personaje que marcaría su trayectoria artística y que le permitió ganar un lugar en la televisión nacional.
Paolo se distinguía por su apariencia, su manera de expresarse y sus intervenciones humorísticas. La combinación de esos elementos convirtió al personaje en una presencia habitual en los programas de entretenimiento de la época.
Con el paso de los años, Montejo amplió su recorrido en los medios y participó de distintos ciclos televisivos. Entre ellos se destacó Videomatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli, que tuvo una fuerte llegada al público durante los años noventa.
Su trabajo también llegó a la pantalla grande. Formó parte de la saga cinematográfica Bañeros, una serie de comedias que alcanzó popularidad en el cine argentino y que reunió a reconocidos actores del género.
Una figura recordada del humor de los años 80 y 90
La trayectoria de Jorge Montejo quedó especialmente vinculada a una etapa de gran exposición del humor televisivo y cinematográfico argentino. Su personaje logró instalarse en la memoria de los espectadores y se convirtió en el principal sello de identidad de su carrera.
En los últimos años, el artista había mantenido un perfil más bajo y sus apariciones en los medios eran menos frecuentes. Esa menor exposición hizo que parte del público desconociera la situación personal y de salud que atravesaba.
La muerte de Montejo, a los 68 años, vuelve a poner en perspectiva el recorrido de un humorista que encontró en Paolo el Rockero una forma propia de llegar a la audiencia y que dejó su marca en la televisión y el cine nacional.