Tristeza

Murió Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo famoso como Paolo el Rockero

El humorista tenía 68 años y falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Alcanzó una gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 con un personaje que se convirtió en una referencia del humor argentino.