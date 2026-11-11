La muerte de Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror La llamada, volvió a generar repercusiones tras la difusión de nuevos detalles sobre su estado de salud y las circunstancias que atravesó antes de fallecer. La actriz murió el 16 de junio a los 35 años, pero recientemente se conocieron datos adicionales incluidos en el informe forense.
Revelaron detalles estremecedores de la autopsia de la actriz de "La llamada"
El informe médico también detalló las complicaciones de salud que atravesaba, los resultados toxicológicos y las circunstancias que rodearon sus últimos días.
A partir de documentación médica y patológica, Chase presentaba múltiples infecciones, VIH/SIDA avanzado sin tratamiento, dolores de cabeza persistentes, debilidad física y episodios de confusión.
Además, los análisis toxicológicos mencionados en el reporte detectaron rastros de fentanilo y metanfetamina en su organismo, en un contexto de consumo problemático de distintas sustancias.
Los detalles
Entre los nuevos datos difundidos también apareció un episodio que hasta ahora no había trascendido. De acuerdo con el reporte policial, la actriz había sido encontrada unos días antes de su muerte en el asiento trasero de un automóvil, cerca de restos de una pipa utilizada para consumir sustancias.
Pese a que recibió atención médica y permaneció hospitalizada, su estado general era muy delicado. Los profesionales no lograron revertir el deterioro de su salud y finalmente falleció como consecuencia de una falla multiorgánica.
De qué murió
A fines de junio, las autoridades forenses de Los Ángeles habían informado que la causa de muerte de Chase estaba relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras complicaciones médicas.
El documento firmado por la médica Martina Kennedy también señaló que la actriz tenía antecedentes de consumo crónico de múltiples sustancias, un factor que agravó su condición física.
Daveigh Chase murió a los 35 años en un hospital, después de haber sido internada por un cuadro de desnutrición severa. La información difundida posteriormente permitió conocer con mayor profundidad las complicaciones de salud que atravesaba antes de su fallecimiento.
Cómo fueron los últimos años de la actriz
Después de alcanzar reconocimiento internacional por sus trabajos en Hollywood, la vida de Chase tomó un rumbo muy diferente. Su alejamiento de la industria del entretenimiento estuvo acompañado por dificultades personales y problemas de consumo que afectaron su vínculo con su entorno familiar.
Con el paso del tiempo, su situación económica y social se deterioró hasta llegar a vivir en condiciones de indigencia. Durante varios años permaneció en una carpa instalada en Skid Row, un sector de Los Ángeles conocido por sus elevados niveles de pobreza y vulnerabilidad social.
La actriz había alcanzado la popularidad mundial por su interpretación de Samara Morgan en La llamada y por prestar su voz al personaje principal de Lilo & Stitch. Su historia volvió a cobrar notoriedad tras conocerse los nuevos detalles sobre sus últimos años y las complicaciones médicas que precedieron a su muerte.