Luto en el espectáculo

A los 82 años, murió Regina Torné, la recordada "tía Gloria" de "El Chavo del 8"

La Asociación Nacional de Actores de México confirmó el fallecimiento de la intérprete, quien construyó una carrera de más de cinco décadas en cine, teatro y televisión. Obtuvo el Premio Ariel por su labor en "Como agua para chocolate".