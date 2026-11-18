Nicki Nicole decidió abrir las puertas de su próximo universo musical antes de que sus canciones lleguen al público. En un vivo de YouTube, la artista rosarina presentó los conceptos, símbolos y reflexiones que dan forma a “Jazmines para ti”, su esperado nuevo álbum, y reveló una estructura narrativa organizada en tres actos: “Las Trampas”, “El Despertar” y “Las Enseñanzas”.
Nicki Nicole presentó el universo de "Jazmines para ti": un disco sobre el amor propio en tres actos
La rosarina reveló el proceso creativo y los conceptos detrás de su próximo álbum, explicó el significado de sus canciones y anunció el lanzamiento de sus dos primeros singles, “Rayo de sol” y “Eterna soledad”, previstos para este jueves 19 de noviembre, cuyo teaser ya está subido en redes.
Con un libro de gran tamaño, incluso más alto que ella misma, como guía para la presentación, la cantante fue recorriendo las ideas que atraviesan cada composición. Allí, cada canción aparece asociada a un concepto y a una experiencia personal, en un trabajo que propone un recorrido emocional desde la dificultad de estar sola hasta el reconocimiento del propio valor.
La presentación también sirvió para anunciar los dos primeros lanzamientos del proyecto: “Rayo de sol” y “Eterna soledad”, que llegarán este jueves 19 de noviembre. Ambos forman parte del primer acto del disco y, según explicó Nicki, funcionan de manera complementaria.
La reflexión que sintetiza todo el proceso creativo quedó expresada en una frase que atraviesa el sentido del álbum: “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”.
El jazmín: fragilidad y fortaleza
Para Nicki, el jazmín funciona como una representación de la sensibilidad, la fragilidad y, al mismo tiempo, la fortaleza que implica crecer y aprender a reconocerse: “Por eso para mí el jazmín es el símbolo del amor propio”.
La flor aparece así como una metáfora del camino que propone el álbum: aceptar las propias vulnerabilidades sin confundir sensibilidad con debilidad y entender que el crecimiento personal también requiere atravesar momentos incómodos.
“Las Trampas”, o como perderse
El primer acto, titulado “Las Trampas”, reúne siete canciones y aborda distintas maneras de alejarse de la propia identidad. Son experiencias, comportamientos y mecanismos que pueden confundirse con formas de protección, pero que terminan convirtiéndose en obstáculos para el crecimiento personal.
De las siete composiciones, la artista permitió conocer por ahora los conceptos de dos: “Rayo de sol” y “Eterna soledad”. Su lanzamiento conjunto responde a que, en su concepción, ambas canciones se necesitan y se explican mutuamente.
“Tanto ‘Rayo de sol’ como ‘Eterna soledad’ se retroalimentan, por eso salen dos canciones en vez de una”, señaló. Y precisó la relación entre ellas: “La ‘Eterna soledad’, que es el efecto Narciso, va acompañada del ‘Rayo de sol’, que es la represión”.
“Cuando empecé a sumergirme en este despertar del amor propio y de encontrarme, empecé a creer que un gran acto de amor propio era aislarme, estar sola, alejarme de todo lo que me haga mal; o toda persona que me pueda lastimar; o toda idealización de persona que también me pueda lastimar”, contó.
Sin embargo, con el tiempo descubrió que esa actitud no necesariamente implicaba una conquista personal. “Creyendo que esto de adorar mi propia imagen y aislarme ahí, solita, iba a ser una gran enseñanza y un gran acto de amor propio. Pero no fue más que egocentrismo y literalmente el efecto Narciso”.
La referencia remite al personaje de la mitología griega que, fascinado con su propio reflejo en el agua, termina cayendo y ahogándose. Una imagen que la cantante utiliza para describir el peligro de convertir el aislamiento y la contemplación de uno mismo en una forma de encierro.
La segunda canción, “Rayo de sol”, aborda la represión de las emociones y la dificultad de expresar aquello que provoca dolor, enojo o frustración.
“Empecé a darme cuenta que yo callaba lo que sentía y la rabia en un momento se sintió inevitable. Pero esa rabia era una mezcla de lo que hay afuera, mi pasado; pero también muy interno: esto de por qué soy así, por qué no puedo liberarme y no puedo sentirme bien, por qué estoy tan aislada”, relató.
De esa manera, los dos singles funcionan como piezas de un mismo diagnóstico emocional: por un lado, la tendencia a encerrarse en uno mismo creyendo que eso representa amor propio; por otro, la represión de aquello que se siente y que, tarde o temprano, necesita manifestarse. “Estas canciones salen juntas para marcar lo que es el primer acto de este disco”, explicó.
“El Despertar”: un umbral posible
El segundo acto está representado por una única canción, cuyo título todavía permanece oculto. La artista la definió como un umbral: no es una trampa ni una enseñanza, sino el punto de inflexión que permite pasar de una etapa a otra.
“Creo que es una de las canciones que marca un antes y un después en el disco. Esta canción representa el despertar. Y no es una trampa ni una enseñanza esta canción: esta canción es el umbral que divide el disco en dos”, explicó. “Porque antes de esta canción yo vengo buscando el amor en lados equivocados. Y después de esta canción empiezo a buscarlo dentro de mí”.
“Las Enseñanzas”: reconocer el propio valor
El tercer y último acto reúne otras siete canciones: “‘Las Enseñanzas’ están representadas por una llave, que para mí es la que abre esta puerta a ese camino, a ese final del camino que tanto busco en este concepto general”, explicó Nicki.
Entre los conceptos que integran esta parte, la cantante destacó especialmente el autovalor: “Es reconocer tu valor sin necesitar que alguien más te lo confirme”, señaló.
“Podés ser aplaudido, podés ser querido, podés ser amado, lo que vos quieras; pero hay algo muy importante que lo cambia todo, y es: si vos no te sentís querido, no te sentís amado, no te sentís exitoso, lo que sea, nada va a cambiar esa sensación de angustia”, reflexionó.
La idea también se relaciona con la decisión de compartir públicamente el proceso creativo de “Jazmines para ti”. Algo que, según reconoció, hace dos años le habría resultado impensado.
“A mí me cambió mucho, hasta a la hora de mostrar mi proceso creativo. O sea, yo hace dos años, si me decían: ‘Bueno, ahora mostrá tu proceso creativo de lo que estás haciendo’, (respondía) ‘ni en pedo, no hay media chance’. Sentía que nada de lo que hacía tenía el valor que hoy siento que tiene”.
Y allí aparece una de las conclusiones más significativas de su presentación: “No cambió lo que hago: simplemente cambié yo”.
“Y para mí es muy importante poder compartirlo hoy con ustedes y que ojalá ustedes puedan aprender lo mismo, que la reflexión que yo les doy la puedan hacer propia y de la manera que ustedes más les guste y más sueñen”, expresó al finalizar el recorrido.