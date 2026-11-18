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Nicki Nicole presentó el universo de "Jazmines para ti": un disco sobre el amor propio en tres actos

La rosarina reveló el proceso creativo y los conceptos detrás de su próximo álbum, explicó el significado de sus canciones y anunció el lanzamiento de sus dos primeros singles, “Rayo de sol” y “Eterna soledad”, previstos para este jueves 19 de noviembre, cuyo teaser ya está subido en redes.