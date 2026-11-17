Música argentina en el mundo

Milo J debutó en el programa de Jimmy Fallon y fue ovacionado tras interpretar "Niño" en vivo

Días después de arrasar con cuatro estatuillas en los Latin Grammy y sumar dos nominaciones a los Grammy, el músico de 20 años se presentó en The Tonight Show con una puesta íntima de raíz folclórica y anunció su gira por Estados Unidos.