Milo J continúa consolidando su proyección internacional.
Milo J debutó en el programa de Jimmy Fallon y fue ovacionado tras interpretar "Niño" en vivo
Días después de arrasar con cuatro estatuillas en los Latin Grammy y sumar dos nominaciones a los Grammy, el músico de 20 años se presentó en The Tonight Show con una puesta íntima de raíz folclórica y anunció su gira por Estados Unidos.
A sus 20 años, el músico oriundo de Morón concretó su debut en la televisión estadounidense al presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los ciclos nocturnos más emblemáticos de la cadena NBC, donde recibió una cálida ovación del público tras interpretar en vivo "Niño", una de las piezas centrales de su último álbum, La vida era más corta.
"Nuestro próximo invitado recibió dos nominaciones a los premios Grammy esta mañana y ganó cuatro Latin Grammy la semana pasada", destacó Jimmy Fallon al darle la bienvenida en el estudio.
Con una puesta en escena minimalista e intimista —marcada por luces tenues, un árbol sin hojas y el único acompañamiento de una tecladista—, el artista puso en primer plano su registro vocal y la impronta folclórica de una obra que atraviesa temáticas como la infancia, las ausencias y los lazos familiares.
El elogio de Jimmy Fallon
Al finalizar la interpretación, el conductor celebró el desempeño del argentino frente a las cámaras: "¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico", expresó antes de anunciar oficialmente que la gira de Milo J por territorio estadounidense dará inicio en marzo de 2027.
Con esta participación, el compositor se sumó al selecto grupo de referentes nacionales que pasaron por el escenario de Fallon, entre ellos Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Bizarrap y la dupla de Ca7riel y Paco Amoroso.
Un año consagratorio
El desembarco en la pantalla norteamericana coronó una semana histórica para el artista, quien días atrás se erigió como una de las grandes figuras de los Latin Grammy en Las Vegas al alzarse con cuatro gramófonos.
En aquella ceremonia obtuvo el galardón a Grabación del Año precisamente por "Niño", Mejor Álbum de Música Folclórica y Mejor Diseño de Empaque por La vida era más corta, además de Mejor Interpretación Urbana por "Gil", su colaboración junto a Trueno.
Este presente corona un 2026 de expansión sostenida, impulsado tras haber sido el máximo ganador de los Premios Gardel, superar los 15 millones de reproducciones con su sesión Live from NPR’s Tiny Desk y agotar funciones en escenarios de peso como el estadio Vélez Sarsfield, el Palacio de los Deportes de México y festivales como Rock in Rio.
Como cierre de este recorrido, el próximo 5 de diciembre regresará al país para despedir la gira con su primer espectáculo en formato 360 grados en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.