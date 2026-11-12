La 27ª edición de los premios Grammy se desarrolla este jueves en el MGM Grand Garden Arena, con la presencia de artistas, músicos, productores y referentes del espectáculo internacional.
Latin Grammy 2026: las mejores fotos de la alfombra roja y los looks de las estrellas de la música latina
La música latina vive este jueves 12 de noviembre una de sus noches más importantes del año con la entrega de los Latin Grammy 2026. Antes de la ceremonia, las principales figuras de la industria comenzaron a desfilar por la alfombra roja en Las Vegas, donde la moda, el glamour y las apuestas de estilo se convirtieron en protagonistas.
Como cada año, la previa de la gala concentra buena parte de las miradas: los vestidos, los trajes, los accesorios y las elecciones de vestuario forman parte de un espectáculo que trasciende la entrega de los galardones.
Entre las figuras que generan expectativa en esta edición se encuentran Karol G, Rosalía, Anitta, Mon Laferte, Nathy Peluso, Juanes, Carín León, Jorge Drexler y Milo J, entre otros nombres destacados de la música en español y portugués.
La ceremonia tiene además a Daddy Yankee como Persona del Año 2026, un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en la expansión internacional de la música urbana latina.
Las estrellas y sus looks en los Latin Grammy 2026
La alfombra roja es uno de los momentos más esperados de los premios.
Allí, los artistas aprovechan la ocasión para mostrar sus elecciones de moda y compartir con el público una de las postales más fotografiadas de la noche.
Las imágenes de esta edición reúnen algunos de los momentos más destacados de la llegada de las celebridades a Las Vegas, en una jornada que combina música, tendencias y espectáculo.
La gala cuenta con la conducción de Roselyn Sánchez, quien vuelve a ocupar ese lugar por décima vez.