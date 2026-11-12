Música y moda

Latin Grammy 2026: las mejores fotos de la alfombra roja y los looks de las estrellas de la música latina

La música latina vive este jueves 12 de noviembre una de sus noches más importantes del año con la entrega de los Latin Grammy 2026. Antes de la ceremonia, las principales figuras de la industria comenzaron a desfilar por la alfombra roja en Las Vegas, donde la moda, el glamour y las apuestas de estilo se convirtieron en protagonistas.