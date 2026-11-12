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Latin Grammy 2026: las mejores fotos de la alfombra roja y los looks de las estrellas de la música latina

La música latina vive este jueves 12 de noviembre una de sus noches más importantes del año con la entrega de los Latin Grammy 2026. Antes de la ceremonia, las principales figuras de la industria comenzaron a desfilar por la alfombra roja en Las Vegas, donde la moda, el glamour y las apuestas de estilo se convirtieron en protagonistas.

Rosalia se llevó todas las miradas. ReutersRosalia se llevó todas las miradas. Reuters
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La 27ª edición de los premios Grammy se desarrolla este jueves en el MGM Grand Garden Arena, con la presencia de artistas, músicos, productores y referentes del espectáculo internacional.

Daddy Yankee and Rosa Rodriguez attend the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanDaddy Yankee y Rosa Rodriguez. Reuters.

Como cada año, la previa de la gala concentra buena parte de las miradas: los vestidos, los trajes, los accesorios y las elecciones de vestuario forman parte de un espectáculo que trasciende la entrega de los galardones.

Carlos Ponce attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanCarlos Ponce. Reuters.

Entre las figuras que generan expectativa en esta edición se encuentran Karol G, Rosalía, Anitta, Mon Laferte, Nathy Peluso, Juanes, Carín León, Jorge Drexler y Milo J, entre otros nombres destacados de la música en español y portugués.

Jorge Drexler attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanJorge Drexler. Reuters.

La ceremonia tiene además a Daddy Yankee como Persona del Año 2026, un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en la expansión internacional de la música urbana latina.

Las estrellas y sus looks en los Latin Grammy 2026

La alfombra roja es uno de los momentos más esperados de los premios.

Nathy Peluso attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanNathy Peluso. Reuters

Allí, los artistas aprovechan la ocasión para mostrar sus elecciones de moda y compartir con el público una de las postales más fotografiadas de la noche.

Mirá tambiénGrammy 2026: así vistieron las celebridades en la gran noche de la música

Las imágenes de esta edición reúnen algunos de los momentos más destacados de la llegada de las celebridades a Las Vegas, en una jornada que combina música, tendencias y espectáculo.

Anitta attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanAnitta. Reuters.

La gala cuenta con la conducción de Roselyn Sánchez, quien vuelve a ocupar ese lugar por décima vez.

Karol G attends the 27th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Caroline BrehmanKarol G. Reuters
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