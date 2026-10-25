Recorrida por el norte de la ciudad

Noche de los Museos: Guadalupe también dijo presente

El Litoral eligió este año zambullirse en los espacios del emblemático barrio que abrieron sus puertas: La Escudería Santafesina de Autos Antiguos, el Museo Municipal César López Claro, Abraxas Centro Cultural, la basílica de Guadalupe y la Escuela Técnica Paula Albarracín de Sarmiento demostraron que lejos de los bulevares también se respira cultura e historia.