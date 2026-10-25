En el marco de la Noche de los Museos, El Litoral invitó a los santafesinos a recorrer una muestra histórica dedicada a la ciudad a través de sus páginas; centrándose en las primeras décadas del siglo XX, cuando Santa Fe atravesó profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
El Litoral fue parte de la Noche de los Museos con historia y presente
La propuesta de este centenario medio sumó una selección de publicaciones y herramientas antiguas junto a la música en vivo y la exposición “Santa Fe de noche”, del artista local Gustavo Pueyo.
La muestra, abierta de 18 a 23, propuso acercarse a ese pasado a partir de una selección de ejemplares, noticias, avisos y fotografías publicadas en El Litoral, al tiempo que se exhibieron desde la prensa mecánica Waterlow & Sons de 1886 y la linotipo de 1922 hasta cámaras de los comienzos de CYD Litoral.
Mariano Rinaldi, historiador y encargado del archivo, estuvo a cargo de guiar a los visitantes por las antiguas novedades. Este tramo estuvo amenizado por el trío de jazz integrado por Pepi Dallo en trompeta y flügelhorn, Pablo Díaz Veronesi en piano y Gonza Díaz en batería.
Mirada nocturna
La propuesta del diario en su sede de Elizabeth Guillamón de Agnellini 2670 se completa con la muestra y taller del artista santafesino Gustavo Pueyo. Este año la consigna fue “Santa Fe de noche”.
“Se me ocurrió porque ya tenía todas las imágenes de Santa Fe de día. Pintar acuarelas de noche es difícil por los colores oscuros, que no se logran bien en la acuarela. Por eso se me ocurrió hacer en acrílico unas imágenes grandes. Hoy en día llama un poco más la atención cuando pintás en gran formato”, le comentó El artista a El Litoral.
Y añadió: “¿Con cuál empecé? Con el Puente Colgante. Dije: Voy a voy a probar alguna imagen nocturna del Puente". Me gustó y bueno, después seguí por el casco histórico, se fueron sumando cosas, y tenía guardados los cuadros; no encontrábamos la oportunidad de mostrarlos. Y se nos ocurrió ahora, en la Noche de los Museos, precisamente mostrar ‘Santa Fe de noche’”.
Resaltó también que son “cosas grandes, un poco distinto a lo que hago siempre, que son acuarelas más chicas, colores más tranquis; estos son más fuertes, más oscuros y gran formato”.
-El acrílico lo tenés que hacer en caballete. ¿Sacaste fotos? ¿Cómo hacés para tener la imagen?
-Para esto me basé en fotos: fui sacando fotos a la noche, siempre buscando: había veces que iba a la Plaza de Mayo y estaba todo oscuro, no veía nada (risas). Tuve que consultar cosas porque acá vemos que la Plaza de Mayo están las banderas puestas, y generalmente las banderas no van de noche.
Pero me explicaron en ceremonial que hay ocasiones en que pueden quedar... y hasta puede pasar que se rompa el sistema para bajarlas también (risas). Hay licencias que me he tomado. Y por ahí jugar un poco con los colores oscuros, Es un trabajo que me gusta, y me quedan cosas para hacer todavía, muchos lugares.