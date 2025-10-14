La Sinfónica santafesina sale de gira una vez más

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, saldrá una vez más del teatro para visitar tres localidades del territorio provincial. Llegará a San José del Rincón, Coronda y Santo Tomé en lo que será su segunda gira del año 2025. Los conciertos serán los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 respectivamente.
Abanico musical
La Orquesta santafesina presentará un concierto por localidad, conducidos por el maestro Silvio Viegas, titular del ensamble, ofreciendo un programa ecléctico, apto para todo público.
Sobre la propuesta, el maestro dijo que “la orquesta trabajó, y sigue trabajando duro para continuar abrazando a su público. Cada concierto es un gran compromiso y vemos, con cada sala llena, que el público de Santa Fe es fiel y también se renueva. Por eso estamos cada vez más comprometidos en llevar nuestra música a la mayor cantidad posible de localidades del interior de la provincia, que tiene un territorio muy grande, entonces, trabajando con el Ministerio de Cultura y su ministra, Susana Rueda, pusimos a disposición todo nuestro equipo para que esta segunda gira del 2025 sea hermosa, llevando música muy variada para todos, para niños, adultos, ancianos, para que todos disfruten, sin importar la edad”.
También agregó que “si bien, en esta oportunidad, las localidades que visitaremos están próximas a nuestra ciudad, sabemos que, para muchas personas, aunque vivan cerca de Santa Fe, les resulta muy difícil llegar a nuestros conciertos, por eso seremos nosotros los que vayamos hasta sus localidades y compartiremos momentos maravillosos de música y emoción”. Y como mencionó previo a su primera gira del año, Silvio Viegas dijo: “Llevar nuestro arte a todos lados es más que una obligación, es un compromiso que tenemos, yo como titular de la orquesta, los músicos y el equipo técnico y administrativo, con todos los santafesinos”.
Esfuerzo territorial
Desde el Ministerio de Cultura, el Secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia de Santa Fe, Paulo Ricci, mencionó que: "Tal y como ocurrió en la primera gira de este año, la llegada de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe a localidades de nuestro territorio provincial es uno de los pilares fundamentales de la gestión del Ministerio que encabeza Susana Rueda de impulsar la territorialización del arte que ofrecen los organismos estables, haciendo llegar, en este caso, la música académica a la mayor cantidad posible de localidades de nuestro interior provincial. Esta segunda gira es producto de un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica santafesina, encabezada por el Maestro Silvio Viegas, quien comparte la visión de expandir el alcance de su música a todo el territorio provincial, llegando a públicos y espacios donde un evento de estas características les es, por lo general, ajeno.
Y continuó: “Esta segunda gira de la Orquesta renueva una importante propuesta de programación, formación y articulación territorial que el Ministerio de Cultura ya ha puesto en marcha desde los primeros meses del año, y que ha hecho posible la llegada de acciones programáticas heterogéneas y diversos encuentros culturales a más de 85 localidades de la provincia, siendo el objetivo perseguido llegar a, al menos, 100 en todo el 2025”.
Localidades, días y horarios
La gira iniciará en San José del Rincón, el viernes 17 a las 21h en el Complejo El Brigadier (San Martín 1647), continuando el sábado 18, también a las 21h, en Coronda, en el salón de actos Profesora Ernestina Sodero de Benedetti, EESO N° 201 (San Martín 1134) y terminando el domingo 19 en Santo Tomé, en el Centro Cultural 12 de septiembre (25 de mayo 1940), a las 19h.
Todas las presentaciones serán con ingreso gratuito y capacidad limitada.
Programa
J. S. Bach: Suite Orquestal Nº3 en Re mayor BWV 1068.
L. V. Beethoven: Obertura Egmont Op. 84.
P. I. Tchaikovsky: La Bella Durmiente - N°2 Pas d’action.
J. Williams: Raiders’ March de Indiana Jones de “Raiders of the lost ark”.
E. Elgar: Pompa y Circunstancia Marcha 1 Op. 39.
