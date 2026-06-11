La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presenta el viernes 12 de junio en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) en su sexto concierto de temporada. El encuentro arranca a las 21 y el ingreso será gratuito, limitado por el cupo de sala.
La Sinfónica santafesina presenta "un concierto de poesía musical"
El evento será el viernes a las 21 en el Centro Cultural Provincial. La dirección estará a cargo del Maestro Javier Logioia Orbe como invitado.
La dirección estará a cargo del maestro Javier Logioia Orbe como invitado de lujo y se presentará un programa dedicado a la música eslava donde la orquesta interpretará la Sinfonía Nº 1 en sol menor de Kalinnikov y el Scherzo caprichoso de Dvorak.
Anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el martes 9 de junio hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.