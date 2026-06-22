La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe vuelve a presentarse con Música en Familia, una propuesta diferente para todas las edades. El evento será el viernes 26 de junio a las 21 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) con entrada gratuita pero cupo limitado por la capacidad de sala.
La Orquesta Sinfónica Provincial presentará "La Scaloneta Sinfónica"
Bajo la dirección de Rodrigo Naffa, el ensamble ofrecerá el viernes 26 de junio un concierto gratuito inspirado en la final del Mundial de Qatar 2022. Las entradas podrán retirarse de manera anticipada en la boletería del Centro Cultural Provincial.
Bajo la dirección del maestro Rodrigo Naffa, la orquesta se vuelve a sumar a la escena mundialista con La Scaloneta Sinfónica, una propuesta original que revive los momentos más vibrantes de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, a través de grandes obras del repertorio sinfónico universal.
A lo largo del concierto, el público podrá escuchar fragmentos de compositores como Beethoven, Tchaikovsky, Verdi y Dvorak, entre otros.
Localidades anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el lunes 22 de junio hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta cinco minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de veinticinco kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.