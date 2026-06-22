En el Centro Cultural Provincial

La Orquesta Sinfónica Provincial presentará "La Scaloneta Sinfónica"

Bajo la dirección de Rodrigo Naffa, el ensamble ofrecerá el viernes 26 de junio un concierto gratuito inspirado en la final del Mundial de Qatar 2022. Las entradas podrán retirarse de manera anticipada en la boletería del Centro Cultural Provincial.