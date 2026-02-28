Oscar Caucaly presenta "The Call of Pachamama"

Radicado en Nueva York, el artista trae su más reciente producción, que invita a la reflexión sobre la importancia del cuidado colectivo de nuestro planeta. Grabado en los históricos estudios EastSide Sound, el álbum cuenta con la participación de reconocidos músicos del jazz internacional.
A través de melodías evocadoras y ritmos envolventes que abarcan desde el jazz contemporáneo y tradicional hasta el free jazz, el álbum invita a la reflexión sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta. Foto: Gentileza JDM Comunicaciones
El talentoso pianista colombiano radicado en Nueva York, Oscar Caucaly, presenta su más reciente producción discográfica titulada “The Call of Pachamama”: un viaje musical que despierta nuestra profunda conexión con la naturaleza y todo lo que nos rodea. A través de melodías evocadoras y ritmos envolventes que abarcan desde el jazz contemporáneo y tradicional hasta el free jazz, el álbum invita a la reflexión sobre la importancia del cuidado colectivo de nuestro planeta.
“Este disco surge del contacto que he tenido con la naturaleza y la música que me ha influenciado. Además, desde que llegue a Nueva York siempre me ha sorprendido la forma en que se ven los cambios de las estaciones y como se transforma de manera radical la naturaleza”, comenta Caucaly.
“The Call of Pachamama” refleja por medio de sus melodías la esperanza y la conciencia por el medio ambiente. En él también se hace un homenaje al pianista estadounidense Bruce Barth, a quien Oscar demuestra su admiración como músico y mentor.
Esta producción discográfica está acompañada de una serie de videos que los oyentes podrán disfrutar en el canal oficial de YouTube del artista, los cuales irán siendo presentados de manera paulatina para el disfrute del público en general
La mezcla y masterización estuvo a cargo de Alon Benjamini reconocido ingeniero de sonido y baterista que ha trabajado además con artistas de la talla de Ari Hoening, Max Light, Avishai Cohen, Gilad Hekselman, Takeshi Ohbayashi, Eli Degibri, entre otros.
El álbum fue grabado en los reconocidos estudios EastSide Sound, un histórico estudio de grabación situado en el Lower East Side de Nueva York, fundado por Lou Holtzman en 1972, que ha acogido a importantes artistas como Lou Reed, Les Paul y Sting y John Zorn, entre otros.
“Quiero invitar a los oyentes a tener una conexión cercana y profunda con la naturaleza. A cuidar del medio ambiente. A través de la apreciación y la conciencia de que somos parte de un mismo ecosistema. También es una invitación a conocer una propuesta de jazz moderno que busca conectar con los amantes del género”, afirmó el artista.
Personal
El álbum está compuesto por nueve tracks, que contaron con la participación de virtuosos músicos de renombre; entre ellos:
Morgan Guerin (saxo): nominado a dos Latin Grammy y Ganador en dos oportunidades, multiinstrumentista y compositor que fusiona géneros como el jazz, R&B, hip-hop y sonidos experimentales en una experiencia dinámica e inmersiva.
Daniel Bereket (trompeta): radicado en Nueva York, originario de San Carlos, California. Estudió en el Stanford Jazz Workshop, y ha hecho parte de importantes agrupaciones como la big band SF Jazz High School All Stars.
Alex Heffron (guitarra): su impresionante currículum incluye actuaciones con artistas aclamados como Big Gigantic, Veronica Swift, Mark Whitfield, Ernie Watts, la Sinfónica de Colorado, Adam Deitch, Remy Le Boeuf, Kenwood Dennard, John Reilly, Matt Wilson y muchos otros.
Ryoma Takenaga (bajo): combina tradición con innovación, entrelazando influencias del pasado, el presente y el futuro. Ha hecho parte de importantes agrupaciones como el Cuarteto Immanuel Wilkins, las bandas de Chief Adjuah (anteriormente Christian Scott) y Lenny White, así como con figuras emblemáticas como Jack DeJohnette, Al Foster, Dianne Reeves, Ravi Coltrane y Marcus Gilmore.
Elé Howell (batería): hijo del gran saxofonista Richard Howell, ha trabajado con artistas destacados como Stanley Clarke, John Scofield, Gil Goldstein, Brandee Younger, David Gilmore, Elena Pinderhughes, Weedie Braimah, Mike Rodríguez, Jeff Chambers, Alex Sipiagin y otros, y actualmente se encuentra de gira con el cuarteto de Ravi Coltrane.
“The Call of Pachamama” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.
Caucaly ha llevado su música a importantes festivales de jazz en Colombia, como Jazz al Parque, el Festival Internacional de Teatro Libre y el Festival de Jazz de la Universidad de Los Andes, entre otros. Foto: Gentileza JDM Comunicaciones
Trayectoria
Oscar Caucaly es un destacado pianista colombiano, nacido en Bogotá. Inició sus estudios musicales en la Universidad Javeriana y posteriormente continuó su formación en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, gracias a una beca de la Fundación Carolina de España.
El pianista colombiano ha llevado su música a importantes festivales de jazz en Colombia, como Jazz al Parque, el Festival Internacional de Teatro Libre y el Festival de Jazz de la Universidad de Los Andes, entre otros. A nivel internacional, ha tocado en salas de renombre como Blue Note y Jazz Gallery en Nueva York, así como en el Jamboree Jazz Club de Barcelona. A lo largo de su carrera, así mismo, ha compartido escenario con grandes músicos destacados de la talla de Brad Shepik, Jonathan Kreisberg, Gianni Bardaro, Tico Arnedo y Santiago Sandoval, entre otros.
En el año 2015, Caucaly lanzó “Cardamomo”, su primer disco como líder, el cual recibió opiniones positivas en los medios nacionales. Además de liderar su propio grupo, codirige la Orquesta La Zebra Azul, que lanzó su primer álbum, “Cayengue”, en 2019.
En 2016, grabó el álbum “Stuffelman” con el Trío de Órgano FLC, con la participación del saxofonista italiano del sello Verve, Gianni Bardaro y el compositor y arreglista colombiano Abel Loterstein
En 2021, obtuvo una Maestría en Estudios de Jazz en la Universidad de Nueva York, estudios que logró por medio de una beca de talento. Allí, tuvo la oportunidad de estudiar con músicos destacados como Alan Broadbent, Ari Hoening, Alex Sipiagin, Gil Goldstein, Alan Ferber y Rich Shemaria, piezas fundamentales en su proceso artístico.
En el año 2022 Oscar realizó el lanzamiento de su primer álbum titulado “Good Things Happen Slowly”, grabado en Nueva York, con siete canciones.
Actualmente 2026, Oscar Caucaly presenta su más reciente trabajo de estudio titulado “The Call Of Pachamama” un disco de nueve tracks que invitan a la reflexión y a la conexión diversa con el medio ambiente, en donde participan, además, artistas de gran talla y en el que pretende llevar su talento a cruzar fronteras con sonidos que atrapen a todos aquellos apasionados por el género.