En el estadio Ángel P. Malvicino

Las Pastillas del Abuelo desataron su tormenta emocional y festiva en Santa Fe

La agrupación encabezada por Piti Fernández recorrió su repertorio, con clásicos y novedades, en el espacio cubierto de Unión. Amor, patria, familia, amigos y “las pequeñas cosas” fueron parte de una celebración entre la banda y su público.