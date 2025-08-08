Pity Álvarez vuelve con show en Vélez y disco nuevo

Pity Álvarez, uno de los artistas más icónicos y controversiales del rock argentino, confirmó su esperado regreso a la música. A través de un video publicado en su flamante cuenta oficial de Instagram, el cantante anunció un show masivo en el estadio José Amalfitani y la inminente salida de un nuevo disco.
El recital será el próximo viernes 5 de diciembre en la cancha de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers. Aunque todavía no se habilitó la venta de entradas, el anuncio generó una enorme expectativa entre sus seguidores, que lo consideran una figura central del rock barrial argentino.
El video, grabado casi en penumbras, comienza con un agradecimiento de Pity a quienes durante años mantuvieron activas las páginas dedicadas a sus bandas: Viejas Locas e Intoxicados. Luego, sin rodeos, confirmó: “El 5 de diciembre tocamos en Vélez”.
El exlíder de Intoxicados lanzará su nuevo disco “Basado en hechos reales”.
Además, anticipó que durante el show presentará un tema inédito que formará parte de su próximo álbum, titulado Basado en hechos reales. Según explicó, el videoclip de esa canción ya está en proceso de edición. Sin embargo, no precisó si su regreso será con banda o como solista.
El anuncio no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca su trayectoria. Durante la última edición del Quilmes Rock, el músico ya había dado señales claras de su vuelta. En un mensaje grabado que se proyectó en el festival, dijo que “había que esperar un poquito”, pero aseguró que la decisión de volver estaba tomada.
En 2023 también participó de la grabación del documental Tangos bajos, en el que colaboró con Daniel Melingo y Julieta Laso. En ese proyecto grabó cuatro temas que marcaron su regreso paulatino al estudio.
El recital será el 5 de diciembre y marcará su vuelta a los escenarios.
El recital en Vélez promete ser uno de los eventos musicales más recordados del 2025. No solo por el peso simbólico de su retorno, sino también por la expectativa que genera en sus fanáticos, muchos de los cuales lo consideran una leyenda viva del rock argentino, pese a su prolongado silencio y las polémicas que marcaron su carrera.
A los 53 años, Pity Álvarez está listo para dar un nuevo paso. Como los hermanos Gallagher en Oasis y tras años de ausencia, el creador de Viejas Locas vuelve al centro de la escena con un disco nuevo, un estadio por llenar y el desafío de recuperar su lugar en la historia grande de la música nacional.
