Desde la bóveda de Paisley Park

"Timeless": el viaje definitivo por cuatro décadas del universo creativo de Prince

A diez años de la muerte del divo de Minneapolis, su legado vuelve a expandirse con un álbum póstumo que reúne diez grabaciones inéditas realizadas entre 1977 y 2016. El proyecto ofrece una mirada única a su evolución artística, desde sus primeros pasos hasta una de sus últimas actuaciones registradas.