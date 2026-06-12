La inmensa cantidad de material inédito que Prince dejó almacenado en la célebre “Vault” de Paisley Park ha alimentado durante años la imaginación de sus seguidores. Desde la apertura de esos archivos tras su fallecimiento en 2016, el patrimonio del artista ha trabajado en la restauración y publicación de grabaciones desconocidas para el gran público.
"Timeless": el viaje definitivo por cuatro décadas del universo creativo de Prince
A diez años de la muerte del divo de Minneapolis, su legado vuelve a expandirse con un álbum póstumo que reúne diez grabaciones inéditas realizadas entre 1977 y 2016. El proyecto ofrece una mirada única a su evolución artística, desde sus primeros pasos hasta una de sus últimas actuaciones registradas.
Ahora, ese trabajo alcanza una nueva dimensión con “Timeless”, una colección que llegará el próximo 28 de agosto y que reúne diez canciones registradas a lo largo de casi cuarenta años de carrera. Se trata de la primera recopilación póstuma concebida para abarcar todas las grandes etapas creativas del músico de Minneapolis, construyendo una suerte de autobiografía sonora a través de material nunca antes publicado.
Según los responsables del proyecto, el álbum busca mostrar la extraordinaria consistencia artística de Prince, así como la curiosidad y la ambición creativa que definieron toda su obra.
Adolescente prodigio
La propuesta de “Timeless” es tan ambiciosa como emotiva. El disco comienza con “I Am You”, grabada en 1977 cuando Prince aún era un adolescente que daba sus primeros pasos en Minneapolis, y concluye con una interpretación en vivo de “How Come You Don’t Call Me Anymore?”, registrada en 2016, pocos meses antes de su muerte.
Entre ambos extremos temporales aparecen canciones que reflejan diferentes momentos de una carrera marcada por la constante experimentación y la ruptura de fronteras entre géneros como el funk, el rock, el soul, el R&B y el pop.
La selección incluye temas completamente inéditos como “Heaven”, “I Wonder”, “Calabama” y “The Guilty Ones”, además de “With This Tear”, una grabación de 1991 publicada en abril por el patrimonio del artista, en el décimo aniversario de su fallecimiento. Prince ofreció la canción a Céline Dion, quien grabó y publicó su propia versión en 1992.
Nuevo adelanto
Luego de “With This Tear”, la siguiente muestra de “Timeless” ya está disponible. Se trata de “Stone”, una canción grabada en 1995 que permaneció guardada durante más de tres décadas en los archivos de Paisley Park.
El tema recupera el característico sonido funk-rock de Prince durante la década de los noventa y permite apreciar una vez más su inconfundible falsete, además de su capacidad para transformar cualquier composición en una experiencia profundamente personal.
El lanzamiento de “Stone” despertó entusiasmo entre críticos y seguidores, confirmando que la obra del músico continúa generando interés y debate incluso una década después de su desaparición física.
Artista irrepetible
Hablar de Prince es hablar de una figura que redefinió la música popular contemporánea. Multiinstrumentista, compositor, productor y performer excepcional, construyó una carrera que dejó clásicos imprescindibles como “Purple Rain”, “1999”, “Sign o’ the Times” y “Diamonds and Pearls”.
Su influencia atraviesa generaciones y géneros musicales, mientras que su archivo personal continúa revelando nuevas facetas de un creador que rara vez dejaba de grabar.
En ese contexto, “Timeless” no aparece simplemente como una colección de rarezas, sino como una oportunidad para escuchar capítulos desconocidos de una trayectoria artística extraordinaria. Más que un disco póstumo, se presenta como una celebración de la creatividad inagotable de Prince y una prueba de que su música, como sugiere el propio título del álbum, sigue siendo verdaderamente atemporal.
Lista de canciones
-I Am You (1977)
-Tick Tick Bang (1981)
-Heaven (1985)
-I Wonder (1989)
-With This Tear (1991)
-Stone (1995)
-Calabama (2003)
-The Guilty Ones (2007)
-Bestest Friend (2012)
-How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live) (2016)