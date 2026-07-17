"La comarca santiagueña"

Inicia el rodaje del documental que busca filmar el alma y el misterio de la Madre de Ciudades

Este 16 de julio de 2026 comienza oficialmente en territorio santiagueño el rodaje de un ambicioso largometraje documental que se propone capturar el latido vivo, el misterio y la esencia de la provincia.