Este viernes, en el Concejo Municipal

Silvia Majul y el arte de sostener las raíces en el aluvión digital

El Ciclo de Formación para Artistas continúa con el conversatorio “El arte de comunicar cultura y música popular: De Yupanqui a Milo J”, dictado por la escritora, documentalista y comunicadora, quien desde hace 30 años trabaja junto a los más destacados artistas de nuestro folclore. En la previa, compartió con El Litoral sus ideas y las experiencias que la formaron.