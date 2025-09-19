Premiación del 102º Salón Anual en el Rosa Galisteo

El sábado 20 de septiembre, a las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (4 de Enero 1552) será escenario de la ceremonia de entrega de los premios del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe, en un acto abierto al público.
El sábado 20 de septiembre a las 19, el Museo Rosa Galisteo realizará el acto de premiación del histórico Salón Nacional.
El sábado 20 de septiembre, a las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (4 de Enero 1552) será escenario de la ceremonia de entrega de los premios del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe, en un acto abierto al público.
El Premio Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de dos millones de pesos y adquisición, fue otorgado por unanimidad a "Las horas perfectas", escultura en cartapesta de Toti D’Stefano.
El jurado, integrado por Nicola Costantino, Jimena Ferreiro y Gabriel Cepeda, destacó la obra por "su aproximación poética contemporánea a un motivo iconográfico como las maternidades, con una gran carga sensible".
También valoró la manera en que "tensiona los materiales precarios con la idea de nobleza que históricamente definió la escultura".
La exposición del Salón puede visitarse en el Rosa Galisteo hasta el domingo 21 de septiembre, en los horarios habituales, y también a través de su galería virtual, disponible en el micrositio oficial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.