Santa Fe vuelve a demostrar este fin de semana por qué es una de las ciudades con mayor movimiento cultural de la región. Entre recitales, producciones teatrales, espectáculos circenses y propuestas gratuitas, la agenda tiene opciones para públicos diversos y de todas las edades.
Los Auténticos Decadentes lideran una agenda repleta de propuestas para el fin de semana
El legendario grupo encabeza una grilla que también incluye teatro, circo, folklore, rock, muestras de arte, peñas y actividades gratuitas. Una guía con las principales propuestas para disfrutar Santa Fe entre el viernes y el domingo.
La llegada de Los Auténticos Decadentes es una de las opciones más atractivas de una programación que suma nombres propios de la música argentina con artistas locales y emergentes.
El teatro tendrá un lugar destacado con reposiciones y ciclos que reúnen algunas de las producciones del circuito local. Desde propuestas experimentales hasta comedias y dramas contemporáneos.
A lo largo de tres jornadas, la ciudad también abrirá espacio para circo, artes visuales, miradas sobre el periodismo y la democracia, peñas y encuentros comunitarios. La grilla completa en los párrafos que siguen.
Viernes 12 de junio
Los Auténticos Decadentes a las 21 en Tribus
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta. Con casi cuatro décadas de trayectoria fusionando ska, rock, murga, reggae y ritmos latinoamericanos traen un repertorio lleno de hits y clásicos.
Cirque XXI a las 20 en el Predio de Hiper Chango Más
Un mundo lleno de emociones, acrobacias y pura magia. Cirque XXI presenta su espectáculo "Peek" en Santa Fe.
"Teatro en el Anfi" a las 21 en el Anfiteatro Municipal
El Ciclo "Teatro en el Anfi" presenta las obras más destacadas del teatro santafesino en el bajo escenario del Anfiteatro Municipal Juan de Garay (Av. Illia y San Jerónimo). Este viernes se presenta “Como encendida” de Alberto Serruya.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
Vivi Pozzebón a las 21 en El Solar de las Artes
La reconocida percusionista, cantante, compositora y docente argentina Vivi Pozzebón se presenta con una propuesta que incluye ritmos afrolatinos, folklore sudamericano, percusión y canto ancestral. Es una de las referentes de la percusión en Argentina y América Latina.
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El ensamble actuará en lo que será su sexto concierto de temporada. La dirección estará a cargo del Maestro Javier Logioia Orbe como invitado de lujo y se presentará un programa dedicado a la música eslava donde la orquesta interpretará la Sinfonía Nº 1 en sol menor de Kalinnikov y el Scherzo caprichoso de Dvorak.
Festival de Bandas a las 21 en Demos
“Se viene una noche a puro talento joven y música emergente en nuestra galería. El escenario de Demos se prepara para recibir la potencia de tres propuestas de la escena local”, adelantaron los organizadores.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Inauguración de la muestra "Parte y arte" a las 20 en el Museo Sor Josefa
La muestra, con curaduría de Guillermo Aleu, se inaugurará en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clusellas (San Martín 2068). Luego podrá visitarse los martes de 15 a 19 h, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19.
Efraín Colombo a las 21 en Luz y Fuerza
"Y la vida va" es un recorrido por la trayectoria de Efraín Colombo, en el marco de sus 40 años de vida, celebrando su camino dentro del folklore argentino. Un espectáculo que recorre su historia, sus canciones y las distintas etapas que lo fueron marcando.
Festival UAIFAI de Micromonólogos a las 21.30 en Valeri Montrul
Como desde hace 4 años vuelve a Santa Fe esta apuesta por la dramaturgia breve y contemporánea. Continúa el sábado.
Sábado 13 de junio
"Héroe" a las 21 en Luz y Fuerza
Un espectáculo único que combina la potencia del lírico pop con la emoción del cine. A través de una puesta en escena innovadora, el show transporta al público a los momentos más icónicos del séptimo arte.
CCP Club 360 On-Stage a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Protagoniza Famélicos, pop electrónico santafesino, con Melissa en voz y armonías de Ignacio y Nicolás González.
Música en el Mercado a las 17 en el Mercado Progreso
El ciclo que se consolidó como el epicentro de la escena sonora de la región vuelve con una grilla que fusiona géneros, energía y talento local y nacional. Entrada libre y gratuita.
Los Últimos Rogelios, Salas Velatorias y La Bicha a las 20 en El Birri
La banda Los Últimos Rogelios se presentará en el Centro Cultural y Social El Birri. Compartirá escenario junto a las agrupaciones invitadas Bicha y Salas Velatorias.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se presenta, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
Grinder Sessionx VII a las 21 en Demos
Llega una nueva edición de Grinder Sessions VII, un espacio para agitar y bancar la difusión del under local. “Será una noche a puro pogo en el patio”, anticiparon los organizadores.
"Queen Sinfónico Coral" a las 21 en Rivadavia 2871
El Coro Polifónico La Merced cumple 15 años y lo celebra con un espectáculo imponente: la música de Queen en una fusión electrizante de orquesta, coro y banda en vivo.
Presentan el libro "Retomas de Candioti Sud" a las 18 en Vecinal Candioti Sud
Marina Vázquez presenta en sociedad su primer libro. Publicado por la editorial La Mosca en la Trama, la presentación se concretará en la Vecinal Candioti Sud, en un evento que se suma de manera especial a los festejos por el 80° aniversario de esta institución ubicada en calle Marcial Candioti 2899.
Peña Socorrista a las 21 en Demos
“Ante la reiterada violencia que nos sigue matando decidimos estar juntas, compartir espacios de reflexión, disfrute y sororidad. Queremos seguir potenciando el encuentro”, dijeron las organizadoras. Con la presencia de las artistas: Murga Les bichas, Artista Plástica Maru Casazza y la tiendita del socorro.
Cabezones a las 21 en Tribus
La histórica banda de rock santafesina, se presenta en Tribus “Nuestro querido César Andino cumple años y queremos celebrarlo con todos ustedes”, adelantaron.
"¿Alguien entiende algo?" a las 18 en Demos
De la mano de Cauces, Jairo Straccia vuelve a Santa Fe para el lanzamiento del ciclo que lleva ese título. La apuesta es reflexionar sobre el actual ecosistema informativo, el periodismo y la democracia.
"El deseo de mamá" a las 21 en Rivadavia 2871
En la noche del cumpleaños de mamá, un grupo de hermanos se reúne para celebrar, pero el festejo es solo la excusa. Entre brindis y risas, se desata un encuentro cargado de reproches, tensiones y esas verdades incómodas que solo la familia sabe callar (o gritar). Repite el domingo.
Domingo 14 de junio
"Puerta grande" a las 18 y a las 21 en Valeri Montrul
Es una conmovedora obra nacida en la escuela de arte Otro Mundo, impulsada por Cris Morena. Cuenta la historia de dos amigas atravesadas por el paso del tiempo y por un acontecimiento inesperado que cambió sus vidas para siempre.
Plinky’s Son a las 21 en Tribus
El grupo regresa a Tribus con su repertorio de salsa y son cubano mixturados con un toque litoraleño.
"La luna que te parió" a las 19 en La 3068
La obra escrita y dirigida por Tamara Limes Alamprese, en la que el espectador transita una experiencia espiritual, ofrecerá tres presentaciones en la sala ubicada en peatonal San Martín 3068. El reestreno se concretará este domingo 14, a las 19 horas. Luego, permanecerá en cartelera el 21 y el 28 de junio, en el mismo horario.
Tardecitas en el Mercado a las 15 en el Mercado Progreso
Será con las presentaciones de "Valga la redundancia (Manso desconcierto)" de la Compañía Teastral y de "Un Dúo Explosivo" de la Compañía Oniria. Habrá un patio gastronómico. La entrada es libre y gratuita.