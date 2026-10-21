Tenía 75 años

Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca e ícono del metal argentino

El músico, que también formó parte de Plus y se desarrolló como solista, se encontraba hospitalizado. La familia informó que no habría velatorio: ‘Se fue como quiso. Todo rock’. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado música”.