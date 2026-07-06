El Ministerio de Cultura provincial, la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y el Cine Club Santa Fe convocan a realizadoras y realizadores audiovisuales de la ciudad de Santa Fe y la región a postular obras y producciones para participar de la 6ª Semana de Cine Santafesino, que se desarrollará entre el 23 y 30 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 31 de julio.
Convocatoria abierta para la 6ª Semana de Cine Santafesino
Realizadores de la ciudad de Santa Fe y la región podrán postular sus producciones de manera online. La inscripción será desde el 6 hasta el 31 de julio. El festival se desarrollará en septiembre.
La Semana del Cine Santafesino es un festival no competitivo dedicado a la difusión, reflexión y celebración del cine realizado en Santa Fe. Busca visibilizar la producción cinematográfica santafesina, fortalecer el encuentro e intercambio entre realizadores, público e instituciones, promoviendo una mirada crítica, diversa y plural sobre la construcción colectiva de una memoria audiovisual federal.
Esta sexta edición iniciará el miércoles 23 de septiembre, y se extenderá durante una semana con proyecciones en las pantallas de salas y espacios culturales como el Cine América (25 de Mayo 3075), la Sala Saer del Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150) y el Mercado Progreso (Balcarce 1635).
Celebración
El Día del Cine Santafesino, instituido por normativa municipal y que se conmemora cada 27 de septiembre, motivó la realización de la primera edición en 2021. Desde entonces, y bajo la organización conjunta de la Universidad Nacional del Litoral, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y Cine Club Santa Fe, el festival ha acompañado proyecciones, homenajes, ciclos especiales y mesas de debate.
El festival reafirma así su compromiso con la memoria cinematográfica, la formación audiovisual y el pensamiento crítico, al tiempo que continúa promoviendo la diversidad de voces y lenguajes.
Las bases y condiciones pueden consultarse aquí.
Categorías y criterios
Se podrán inscribir producciones en tres secciones:
-Muestra Santafesina: Obras de realizadores oriundos, residentes o vinculados con la provincia de Santa Fe, o cuya temática se relacione de manera significativa con ese territorio. Deberán haber sido producidas en 2024 o posteriormente y no haberse presentado en ediciones anteriores de la Semana del Cine Santafesino.
-Cine de Escuelas y Talleres menores de 18 años: Obras realizadas por estudiantes menores de 18 años, al momento de finalización del material, en espacios de formación audiovisual de la provincia de Santa Fe, en el marco de procesos pedagógicos o institucionales desarrollados en 2024 o posteriormente. Las obras deberán haber sido producidas en instancias académicas o formativas aprobadas dentro de su respectiva cursada o programa.
-Videoclips: Realizados por artistas o colectivos oriundos, residentes o vinculados con la provincia de Santa Fe, de cualquier género musical o estilo visual. Se valorará la creatividad cinematográfica y la calidad narrativa.
En todos los casos, las producciones pueden ser de todos los géneros, formatos y duraciones. Además, deberán ser producidas de 2024 en adelante. La convocatoria está abierta para aquellos que no hayan exhibido en ediciones anteriores de la Semana del Cine.
La inscripción para participar es gratuita, y estará abierta del 6 al 31 de julio de 2026. Las y los interesados en participar deberán incluir como título, duración, director/a/es, equipo de trabajo, año de producción, sinopsis, póster o imagen ilustrativa, enlace de visualización (descargables a través de un link de Drive. No se permiten links de YouTube, WeTransfer, Vimeo, etc.). Antes de inscribirse, se deberán leer las bases de participación.