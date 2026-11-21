Este lunes 23

Santa Fe despedirá la Semana Invencible con una "peña" que reunirá a Baglietto, Lito Vitale y Patricia Sosa

Esos tres referentes encabezarán el cierre musical este lunes 23 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo. La programación también incluirá danzas, bandas sinfónicas y una presentación de la delegación santafesina que participó en Cosquín 2026.