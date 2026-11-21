Luego de una semana repleta de actividades en torno al 453º aniversario de la ciudad de Santa Fe y la figura y legado del General Brigadier Estanislao López, al cumplirse 240 años de su nacimiento, el Gobierno de Santa Fe prepara una jornada especial enteramente dedicada a la cultura, el folclore y la identidad santafesina.
Santa Fe despedirá la Semana Invencible con una "peña" que reunirá a Baglietto, Lito Vitale y Patricia Sosa
Esos tres referentes encabezarán el cierre musical este lunes 23 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo. La programación también incluirá danzas, bandas sinfónicas y una presentación de la delegación santafesina que participó en Cosquín 2026.
De este modo, la Semana Invencible concluirá con el Festival Musical-Peña Invencible que se llevará a cabo el lunes 23 de noviembre, de 18 a 22 h, en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial.
"Con un gran festejo en la Plaza 25 de Mayo vamos a darle cierre a esta iniciativa tan importante", destacó el secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci. Añadió que "la Provincia desarrolló durante el año distintas actividades en torno a la figura del Brigadier".
Recorrer la identidad santafesina
Al comienzo de la jornada el público podrá disfrutar de la presentación de las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, y de las agrupaciones La Urdimbre Ballet y del Instituto Santafesino de Danzas.
Luego llegará el turno de Son del Río, una propuesta que tuvo su estreno en el ciclo CCP Experimenta. El espectáculo ofrece un recorrido sonoro y visual inspirado en el paisaje litoral, entrelazando ritmos regionales con expresiones de raíz latina e hispanoamericana a través de música, danza y proyecciones.
A continuación, a las 20.15 se presentará la Delegación Oficial Santafesina que representó a la Provincia en el escenario de Cosquín 2026 con el tributo al Brigadier General Estanislao López. Un espectáculo que combina música, danza y recursos visuales, junto a una banda de diez músicos y con la voz principal de Juan Carlos Baglietto como figura destacada.
Encuentro con el folclore
Como corolario de una semana de homenajes al Brigadier y a la identidad santafesina, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa presentarán "Agitando Pañuelos", que invita al público a vivir "un momento cargado de identidad y sentimiento, recorriendo la música popular argentina".
A modo de anticipo sobre lo que el público encontrará sobre el escenario, Patricia Sosa destacó el espíritu de encuentro de la propuesta. "Es estar en comunión con la gente que ama el folclore, con la gente que ama a sus artistas populares y con un repertorio realmente muy popular", dijo.
"Creo que conocen todas las canciones de esta hora y media de espectáculo. Las interpretamos con todo el corazón. Somos artistas de diferentes géneros que podemos brindar un espectáculo folclórico realmente como no hay otro. Nos juntamos para ser empáticos con el público y que la música folclórica siga uniendo a esta patria".
Por su parte, Vitale señaló que uno de los atractivos del espectáculo es escuchar a los artistas interpretando canciones que no forman parte de sus repertorios habituales.
"Van a ver a tres músicos que conocen, como Baglietto, Patricia Sosa y yo, haciendo música que habitualmente no hacemos. ‘El Jardín de la República’, ‘Del Puente Carretero’, ‘Los Inundados’ o ‘Alfonsina y el Mar’ son canciones que habitualmente no se escuchan cantadas por Patricia. Lo mismo sucede con Juan (Baglietto) interpretando clásicos del folclore. Eso tiene una real novedad", explicó.
"El folclore es nuestra música, la música que identifica a gran parte de Argentina. Es una música muy rica, que representa a distintas regiones, cada una con sus particularidades y sus propios estilos", destacó el músico, que aclaró que habrá chamamé en el repertorio y música de Ariel Ramírez, "un compositor invaluable de nuestra música".
"También hay una conexión muy directa con Santa Fe, a través de compositores como Jorge Fandermole y Adrián Abonizio, que han escrito mucho inspirados en las particularidades de la provincia", expresó.