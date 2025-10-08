Rosario celebró sus 300 años con 250 mil personas al pie del Monumento

Rosario vivió este martes una de las jornadas más emocionantes de su historia reciente. Con motivo de su Tricentenario, unas 250 mil personas se congregaron frente al Monumento Nacional a la Bandera para asistir a un espectáculo inolvidable protagonizado por Nicki Nicole, Juan Carlos Baglietto y la Orquesta Sinfónica Provincial.
Desde temprano, vecinos de Rosario y ciudades cercanas coparon la explanada para celebrar los 300 años de la ciudad con música, emoción y orgullo. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin acompañaron el evento desde el escenario.
Vista aérea: 250 mil personas coparon la explanada del Monumento.
Pullaro: “Rosario reflorece”
“Rosario volvió a ser la ciudad que era”, afirmó Pullaro ante una multitud. “Pusimos mucho esfuerzo. Pasamos momentos duros, tristes, pero hoy estamos reverdeciendo, refloreciendo, y eso es hermoso”.
El mandatario remarcó que esta reconstrucción incluye obras públicas, el regreso de festivales y la reactivación del arte y la cultura: “Rosario nuevamente es el epicentro de todo eso que alguna vez fue ejemplo para la Argentina”, expresó.
Pullaro, Scaglia y Javkin saludaron a Nicki Nicole en camarines.
Artistas, generaciones y homenaje
El espectáculo unió distintas generaciones de artistas. Nicki Nicole ofreció el primer show sinfónico de su carrera junto a más de 70 músicos, mientras Baglietto repasó sus clásicos con nuevos arreglos. La Orquesta Sinfónica, dirigida por Nicolás Sorín, fue el corazón de la propuesta sonora.
Antes, artistas como Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso fueron las encargadas de encender el escenario con sus canciones. Además, se proyectó el videoclip de Es Rosario, tema inédito grabado por 25 músicos locales como homenaje colectivo a la ciudad.
Baglietto en escena, guitarra en mano, ante el Monumento a la Bandera.
Compromiso cultural y solidario
El evento fue organizado por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con apoyo de empresas privadas. Además, se promovieron donaciones a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, sumando un gesto solidario a la celebración.
La vicegobernadora Scaglia destacó que “Rosario volvió a ponerse en la escena nacional” y subrayó el trabajo colectivo detrás de esta recuperación: “Por eso la queremos celebrar”, afirmó.
Nicki Nicole y su sinfónico ante una multitud en el Monumento.
Javkin: “Un día inolvidable”
El intendente Pablo Javkin cerró los discursos agradeciendo a Pullaro y Scaglia: “En el momento más difícil dijimos que esta ciudad iba a salir adelante y lo estamos logrando. Hoy debe ser uno de los días más lindos que recuerde en la historia de Rosario”.
Con la bandera flameando, las luces del Monumento encendidas y la música como símbolo, la ciudad festejó su historia mirando hacia adelante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
