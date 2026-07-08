Tras la salida de “Ultra”, su primer LP, Six Sex anuncia el show más ambicioso de su carrera. El próximo 16 de octubre llegará al Estadio Malvinas Argentinas para presentar oficialmente el álbum en un espectáculo concebido especialmente para esta nueva etapa del proyecto.
Six Sex anuncia la presentación en vivo de "Ultra", su primer LP
A un mes de publicar su esperado primer disco y consolidar su proyección internacional, Six Sex anuncia el show más importante de su carrera: el 16 de octubre llevará “Ultra” por primera vez al Estadio Malvinas Argentinas.
Si Ultra llevó la propuesta de Six Sex a un nuevo extremo, esta presentación buscará hacer lo mismo en vivo. El Estadio Malvinas Argentinas será el punto de partida de un show construido alrededor del universo del disco, con una puesta desarrollada especialmente para la ocasión.
El anuncio llega en el momento de mayor proyección internacional de Six Sex hasta ahora.
Después de recorrer Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con una extensa gira y presentarse en festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico, Primavera Sound, We Love Green y EDC México, Six Sex regresa a Buenos Aires para inaugurar una nueva etapa frente a su público más grande hasta la fecha.
Publicado en junio, “Ultra” es un álbum de 16 canciones que no elige entre géneros ni entre estados de ánimo, sino que los lleva todos al grado máximo al mismo tiempo: el punto exacto donde el placer y el terror empiezan a ser la misma cosa. Un disco que terminó de consolidar el universo artístico de Six Sex marcando un antes y después en su carrera.
El 16 de octubre, ese universo tendrá su primera presentación en Buenos Aires.
Proceso
Tras años construyendo una de las identidades más radicales de la nueva escena alternativa, Six Sex estrena “Ultra”, el álbum debut que consolida su evolución sonora, visual y conceptual.
El disco llega tras su participación en el Primavera Sound de Barcelona y en medio de su gira europea con presentaciones en España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza.
“Ultra” reúne 16 canciones que condensan y expanden todas las capas de su universo artístico: electrónica, reggaetón, neoperreo, techno distorsionado y pop experimental.
Bajo la producción de Bbynito, Cimarrón, Qiri y Fermín, el material profundiza el camino iniciado en sus EPs “Satisfire”, “X-sex”, “Área 69” y “6X”, llevando su propuesta hacia un terreno todavía más físico, abrasivo y extremo. El resultado es una experiencia construida desde el impacto, el pulso del club y la intensidad sensorial.
A lo largo del disco, el deseo, el agotamiento, el control y el placer conviven constantemente con una sensación de tensión y desborde. Los visuales que acompañan esta etapa expanden esa misma lógica desde una estética saturada de colores primarios, texturas VHS, referencias cyber y escenas donde el exceso empieza a deformarse hasta convertirse en otra cosa.
En ese cruce entre lo seductor y lo perturbador, la sexualidad deja de aparecer como una proyección ajena para convertirse en herramienta, lenguaje y toma de poder, definiendo así el núcleo conceptual del álbum.
Tracklist
01- Ultra Terrorific Fantasy
02- Not ur mom
03- Bitch Up
04- Love Me Hate Me
05- FUchi!
06- Tu amigo
07- Boyfree
08- Caliente
09- No Fomo
10- Humo
11- My Wet Pussy
12- I don’t love u
13- 3
14- Pantalom
15- Beauty Privilege
16- No more porn
Canciones como “Love Me Hate Me”, “Beauty privilege” y “FUchi!” llevan la faceta más explosiva del disco hacia un costado vertiginoso y diseñado para la pista, combinando percusiones aceleradas, sintetizadores abrasivos y una energía de alto impacto.
Por su parte, tracks como “Humo”, “3” y “I don’t love u” desaceleran momentáneamente el pulso para sumergirse en climas más oscuros, sensuales e hipnóticos, donde Six Sex explora una interpretación más íntima entre susurros y atmósferas envolventes.
El disco cierra con “No more porn” y una frase que resume gran parte del proyecto: “My body is not your fetish, my body is my fetish”.
Las caras del álbum
Los adelantos ya habían revelado distintas caras del álbum. “UTF: Introducción”, el doble single integrado por “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”, abrió esta etapa desde una electrónica extrema, sensual y futurista, reforzando el costado más radical de Six Sex.
Luego llegó “Boyfree” con una narrativa atravesada por la independencia, la complicidad femenina y la libertad, apoyada en una estética cinematográfica ligada a la moda, el exceso y la cultura nocturna. Por su parte, “Pantalom” marcó su regreso al reggaetón desde un enfoque más agresivo, frontal y completamente orientado al club.
Anunciado durante su show sold out en C Art Media y presentado en una listening party exclusiva junto a colegas y fans, “Ultra” funciona como cierre de una primera etapa y el comienzo de una escala completamente nueva para Six Sex.
El lanzamiento ocurre en su momento de mayor proyección internacional hasta ahora: luego de completar una gira prácticamente sold out por Estados Unidos y formar parte de festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico y EDC México, llevará “Ultra” a un extenso tour europeo.