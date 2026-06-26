La grilla completa

No todo es fútbol: las propuestas culturales para este fin de semana

Aunque la expectativa está puesta en el partido de la selección en el Mundial, también habrá una amplia "movida artística". La Scaloneta Sinfónica, el teatro independiente y la música en vivo forman parte de una cartelera que ofrece alternativas para el público de todas las edades.