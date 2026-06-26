La agenda cultural de la ciudad de Santa Fe, durante el último fin de semana de junio, incluye teatro independiente, conciertos sinfónicos, música en vivo y espectáculos circenses.
No todo es fútbol: las propuestas culturales para este fin de semana
Aunque la expectativa está puesta en el partido de la selección en el Mundial, también habrá una amplia "movida artística". La Scaloneta Sinfónica, el teatro independiente y la música en vivo forman parte de una cartelera que ofrece alternativas para el público de todas las edades.
Hay que señalar que la actividad de estos días estará más acotada debido al enorme interés que genera el partido que disputará la selección Argentina contra Jordania, cotejo previsto para la noche del sábado.
Pese a esto, los espacios culturales locales mantendrán su flujo de programación, adaptando sus horarios para captar al público antes y después del partido.
El viernes se concentra la mayor cantidad de propuestas. Entre las destacadas se encuentran la presentación de "La Scaloneta Sinfónica" a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial y la obra "Bajo Terapia", en el Anfiteatro Municipal Juan de Garay.
Para el sábado 27 y el domingo 28 de junio, la grilla artística se reorganiza en torno al calendario deportivo. Tribus, por ejemplo, programó una edición especial de la fiesta Marikoteka para el trasnoche del sábado, una vez finalizado el partido de Argentina. En las líneas que siguen, la grilla completa.
Viernes 26 de junio
"Donde el viento hace buñuelos" a las 20 en la Sala Foyer en el Centro Cultural Provincial
Miranda y Catalina atraviesan un universo donde los recuerdos, los vínculos y las pequeñas acciones cotidianas adquieren un espesor poético inesperado.
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Bajo la dirección de Rodrigo Naffa, la Orquesta se vuelve a sumar a la escena mundialista con La Scaloneta Sinfónica, una propuesta original que revive los momentos más vibrantes de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, a través de grandes obras del repertorio sinfónico universal.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la alegría de vivir una noche en comunidad. Organiza el Instituto Artiguista de Santa Fe.
"Rosa de dos aromas" a las 21 en Valeri Montrul
"Dos mujeres de vidas y caracteres muy diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, sumamente liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa", señala la sinopsis.
Teatro en el Anfi a las 21 en el Anfiteatro Municipal
Por segundo año consecutivo y durante junio, el bajo escenario del Anfiteatro Municipal Juan de Garay se convierte en sala para las obras de teatro independiente de la ciudad. Este viernes 26 se podrá ver “Bajo Terapia”.
La Cabra, Joaquín Capanegra y Seis Pm a las 21 en Demos
"Este viernes, nuestro escenario principal se llena de canciones propias, búsquedas sonoras y puro talento local. Te presentamos una grilla imperdible para arrancar el fin de semana apoyando a la música independiente de la región", dijeron los organizadores.
Cardigan a las 21 en Tribus
El grupo llega a Tribus con toda la potencia del hard rock, adelantando los temas de su nuevo disco. Junto a ellos estará Nébula, exponente del rock alternativo con su set de canciones propias. A las 23.59 se presentan Deftponys & Suite, com parte del trasnoche.
"De soledades, recuerdos y alguna sonrisa" a las 21 en La Abadía
Una experiencia que reúne ocho obras breves e intensas para emocionarse, reflexionar y descubrirse sonriendo, en el marco del Ciclo de Obras Cortas “Bocaditos teatrales”. Con la dirección de Walter Alemandi.
Cirque XXI a las 20 en el Predio de Hiper Chango Más
Un mundo lleno de emociones, acrobacias y pura magia. Cirque XXI presenta su espectáculo "Peek" en Santa Fe.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Banda Sinfónica de Niños y la Banda Sinfónica Juvenil a las 20 en Rivadavia 2871
Se realizará un concierto de ambos ensambles, dirigidos por Omar Lacuadra y Victor Malvicino. Entrada libre y gratuita.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
Sábado 27 de junio
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se presenta, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
"La ciudad narrada" a las 9.30 en el Café Tokio Norte
A pocas horas del aniversario 89 del nacimiento del escritor y en el marco de la puesta en valor de la casa de uno sus personajes, se invita a disfrutar del circuito.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
Marikoteka después del partido de Argentina en Tribus
"Después del partido, quedate en Tribus a disfrutar de la Marikoteka edición Argen Pop, con perfos drags y DJ Set con todos los himnos pop. Entrada libre y gratuita", dicen los organizadores.
Ensamble de Vientos Yapeyú a las 10 en la Escuela Ceferino Namuncurá
El ensamble se presentará en el establecimiento ubicado en Av. 12 de Octubre 9400, bajo la dirección de Flavio Gilli. Allí pondrá en escena un conjunto de piezas de inicial y de nivel intermedio, como resultado del aprendizaje adquirido en los primeros meses de 2026.
Certamen de voces a las 14 en Demos
El espacio será subsede oficial del certamen de voces de la ciudad de La Falda. Allí se realiza un festival emblemático con más de 60 años de historia por donde pasaron grandes figuras como Troilo y Pugliese.
Domingo 28 de junio
"Como encendida" a las 18.30 en Loa
El espectáculo propone una relectura de un momento de “La gaviota”, de Antón Chéjov: la vuelta de Nina al lugar donde comenzó a actuar. Al finalizar la función, tendrá lugar un conversatorio abierto.
Tributo a la carta a las 21 en Tribus
Gustavo Cerati Tributo a la Carta vuelve a Tribus con todos los hits de un clásico del rock y pop argentino.
Domingos en familia a las 16 en El Birri
Espectáculos para todo público que nos invitan a reflexionar sobre la memoria y la identidad. Entrada libre y salida a la gorra.