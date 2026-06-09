La cocina más caótica, intensa y cargada de emociones de la televisión ya tiene fecha de cierre. Disney+ y FX lanzaron el tráiler oficial de la quinta y última temporada de “The Bear” (“El Oso”), la aclamada serie protagonizada por Jeremy Allen White que, desde su estreno en 2022, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión contemporánea.
"The Bear" promete un plato suculento en su despedida
La multipremiada producción creada por Christopher Storer presentó el primer adelanto de su temporada final. Los ocho episodios llegarán el 25 de junio a Disney+ y mostrarán el último intento del restaurante The Bear por alcanzar la ansiada estrella Michelin mientras enfrenta una crisis que amenaza con poner fin a su historia.
La temporada final llegará el próximo 25 de junio a Disney+, donde estarán disponibles desde el primer día los ocho episodios que pondrán punto final a una historia que trascendió el universo gastronómico para convertirse en un retrato profundo sobre la familia, el duelo, la ambición y la búsqueda de identidad.
Un restaurante al límite
La nueva temporada retomará los acontecimientos inmediatamente después del final de la cuarta entrega. Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) descubren que Carmen “Carmy” Berzatto ha decidido abandonar la gastronomía, dejándoles la responsabilidad total del restaurante.
Sin estabilidad económica, con la amenaza de una venta inminente y una tormenta torrencial que pone en riesgo las instalaciones, los nuevos responsables deberán unir fuerzas junto al resto del equipo para sacar adelante un último servicio.
El objetivo sigue siendo el mismo que persigue a los protagonistas desde hace varias temporadas: conseguir una estrella Michelin. Sin embargo, el adelanto sugiere que la serie volverá a preguntarse qué es lo que realmente define la excelencia de un restaurante. La respuesta parece estar menos en los platos y más en las personas que los hacen posibles.
Las imágenes del tráiler muestran inundaciones, escasez de recursos, tensiones internas y un equipo que se enfrenta a una carrera contrarreloj para salvar aquello por lo que ha luchado durante años.
Fenómeno televisivo
Creada por Christopher Storer, “The Bear” debutó en junio de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las producciones más elogiadas de la década.
La historia comienza cuando Carmy Berzatto, un prestigioso chef formado en la alta cocina de Nueva York, regresa a Chicago tras el suicidio de su hermano Michael para hacerse cargo de la modesta sandwichería familiar, conocida como The Beef. Allí debe enfrentarse a deudas, conflictos laborales, traumas familiares y una cocina al borde del colapso.
A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie mostró la transformación del negocio en un restaurante de alta cocina llamado The Bear, mientras profundizaba en las relaciones entre sus personajes y en las presiones psicológicas que acompañan al mundo gastronómico profesional.
Con una puesta en escena frenética, diálogos precisos y una notable capacidad para transmitir el estrés cotidiano de una cocina profesional, la producción logró destacarse tanto por su intensidad dramática como por sus momentos de humor y humanidad.
Elenco destacado
Además de Jeremy Allen White como Carmy, la serie cuenta con las actuaciones de Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson.
La temporada final también traerá de regreso a figuras recurrentes como Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis, mientras que actores invitados de temporadas anteriores como Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk y John Mulaney continúan formando parte del universo narrativo de la serie.
Gran parte del reconocimiento obtenido por “The Bear” se debe precisamente a la profundidad de sus personajes y al trabajo interpretativo de un elenco que logró convertir los conflictos cotidianos de un restaurante en historias de alcance universal.
Reconocimientos
Durante su recorrido, “The Bear” acumuló elogios de la crítica y una impresionante cantidad de premios. Entre sus distinciones figuran 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, además de numerosos reconocimientos para sus protagonistas y equipo creativo.
La serie también fue celebrada por su dirección, su guión, su innovador trabajo sonoro y una banda sonora que combinó clásicos del rock alternativo y contemporáneo, convirtiéndose en una de sus señas de identidad.
Con el lanzamiento de este primer tráiler, todo indica que la despedida mantendrá la intensidad emocional y la calidad que la transformaron en una referencia obligada de la televisión actual.
Después de cuatro temporadas de caos, crecimiento personal, pérdidas y redención, “The Bear” se prepara para servir su último menú. Y, como sugiere el adelanto, el verdadero ingrediente que definirá el final no será la comida, sino los vínculos que lograron construirse en medio de la presión constante de la cocina.