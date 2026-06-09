Último tráiler

"The Bear" promete un plato suculento en su despedida

La multipremiada producción creada por Christopher Storer presentó el primer adelanto de su temporada final. Los ocho episodios llegarán el 25 de junio a Disney+ y mostrarán el último intento del restaurante The Bear por alcanzar la ansiada estrella Michelin mientras enfrenta una crisis que amenaza con poner fin a su historia.