Fenómeno cultural

"The White Lotus" viaja a la Riviera Francesa: lujo, nostalgia y un nuevo elenco estelar

La aclamada serie de Mike White prepara su cuarta temporada, con un elenco encabezado por Helena Bonham Carter y Steve Coogan, nuevos escenarios de lujo y el ya probado “efecto White Lotus” que transforma destinos turísticos en obsesiones globales.