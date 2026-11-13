Hace algún tiempo, en estas páginas se anunciaba la salida de “Rescued Songs” (“Canciones rescatadas”), el nuevo álbum de siete canciones de Vanda Krai, la artista eslovaca radicada en Argentina desde hace más de una década (con buena parte de ese tiempo vivido Santa Fe.
"Rescued Songs: Volume 1": los cuadernos secretos de la pequeña Vanda
La artista eslovaca radicada en la Argentina desempolvó poemas y canciones de su infancia y adolescencia en Nitra, Bratislava y Estados Unidos. Al álbum de siete temas lo acompaña un libro que suma fotografías y reflexiones, editado por Milena Caserola. El Litoral conversó con la cantautora para adentrarse en un universo lleno de recuerdos (y fantasmas).
El disco, grabado en estudios de la ciudad de Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan) tuvo como adelantos fueron “Again” y “Hello, Stranger” que, además, tuvieron sus correspondientes videoclips dirigidos por el realizador Fabián Hernández.
El complemento de ese material es el libro “Rescued Songs: Volume 1”: el mismo incluye 25 poemas (siete de las cuales son las letras del álbum), fotografías, comentarios breves y un manifiesto en castellano. La editorial a cargo es Milena Caserola, proyecto independiente de Buenos Aires.
Viejos papeles
-Siete de los poemas que están en el libro son las letras de las canciones del álbum, que habías compuesto hace mucho tiempo (las canciones rescatadas). ¿Los poemas son algunos de esa época también? ¿En algún momento pensaste para que podían ser letras o nacieron como poemas?
-Sí, los demás poemas también tienen bastante años: capaz que algunos tienen 20, algunos más. Son cosas bastante viejas, por eso también lo de poder rescatarlos.
Hay una cosita que puse: “Letras que querían ser poemas y canciones que se sumaron al viaje”. Siempre fueron letras de canciones, cuando los veo en mi cabeza están sonando esas canciones: nadie sabe que en realidad son canciones. Pero en un momento decidieron: “Nosotros estamos OK siendo poemas y no canciones”, como las otras que sí, porque se grabaron.
-Recorrés distintas etapas de tu vida, desde tu infancia en Nitra, hasta llegar a vivir en otros países, experiencias diferentes. ¿Todos fueron escritos cada uno en su momento y después de esto hiciste una selección recientemente?
-Todos esos poemas/canciones fueron escritos hace muchos años. Las canciones ahora existen porque las lancé como nuevo disco; pero el concepto es justamente agarrar canciones muy viejas, producirlas y así darles vida.
Como decía, algunas tienen 20 años, algunas 15, algunas 25: son viejitas. Por eso también están en inglés: en esa época yo todavía todavía no escribía en castellano.
El recorrido es un poco eso: no dejo de ser eslovaca; no dejo de también ser argentina, por vivir en Argentina y conocer tanto la cultura, y elegir Argentina como mi país para vivir.
Antes viví en Estados Unidos, entonces hay algunas cosas que viví allá o que tengo en mi memoria de niña, que después puede que se haya plasmado en mi forma de escribir, en las referencias o en las influencias que usaba para escribir.
Mundo analógico
-Hablás de la infancia, de los veranos con tu abuela, distintos recuerdos familiares; como parte de una generación que tuvo una infancia y una adolescencia más analógicas ¿Cómo ves desde hoy esas épocas? ¿Descubriste algo al reconectarte con con lo que habías escrito en esa época o más tarde?
-Sí, lo de la época analógica en realidad nunca se me pasó: siempre soy la que guarda todos los CD y los DVD, tengo mi viejo iPod que sigo escuchando. No por moda, sino porque realmente me parece mucho más fácil conectar algo analógico que estar con la app, con el Bluetooth, con que si tengo o no Internet.
Es algo que me frustra un poco; entonces nunca dejé lo analógico, por suerte. Y creo que este libro refleja un poco eso: en el libro hay un texto en castellano que habla de lo analógico.
En las fotografías (porque no deja de ser también un libro de fotografía: o son poemas y fotografías, y pequeñas reflexiones) la elección fue justamente la cotidianidad: la pileta en la casa de mi abuela; cuando empecé a tener mis primeras bandas, alguna foto del show, de la sala de ensayo.
En la foto de la tapa estaba en nuestra casa, en el patio; a veces hacíamos un fuego, por hacerlo no más. Todo eso son recuerdos y fotografías de mi archivo personal, que está en forma analógica: fotos reales que le pedí a mi mamá que me escanee y me mande.
Fue decirle: “Che, mamá, fijate qué fotos tenemos”; hicimos una videollamada, ella me iba mostrando. Me mostró, no sé, 200 fotos; yo fui eligiendo, “escaneame esta y esta”.
-Era otra forma de vivir, no teníamos redes sociales.
-Totalmente, totalmente, totalmente y como te digo, en el libro hay un textito que se llama “Qué revolucionario” y básicamente habla de eso. Hoy en día la preocupación es: “A ver qué subo en Internet para que unos desconocidos me valoren”, y antes no.
Antes era: “Me siento a hacer música porque quiero hacer música, y no me importa si lo ven 300 personas o ninguna”. Esa es un poco la base de este libro, y también la decisión de sacarlo en formato físico. El libro físico tiene un QR; ese código no lleva a las plataformas, como uno podría pensar, sino que lleva a los archivos de audio del disco.
Hay siete canciones que estoy básicamente regalando a la gente diciendo: “Mira, acá está el disco; si querés guárdatelo, bájatelo a tu compu, escuchalo donde quieras, ponelo en un pendrive, hace lo que quieras con eso, pero es tuyo. No es que va a desaparecer porque el día de mañana Spotify se caiga”. Tener el libro físico es una forma de portar también la música, el audio.
Espíritus en la casa
-Está lo autobiográfico, pero también hay cosas de ficción. ¿Cómo se juega en esa frontera? ¿Hay cosas que encontraste cómo expresarlas a través de algo imaginario o algo fantástico?
-Sí, totalmente. Desde siempre, desde que tengo memoria, me fascinaban cuentos, libros o películas.. no te digo de terror, porque no me gusta el terror; pero sí los cuentos de brujas o de fantasmas, de espectros, de espíritus. Lo paranormal o trascendental.
La canción “Hello, Stranger”, que tiene un videoclip filmado en la basílica de Guadalupe en Santa Fe, es un claro ejemplo: habla de un supuesto encuentro con un ser extraño que apareció en un sueño; y hay una conversación con ese ser ficticio.
Mi imaginación me llevó por lo medieval: castillos viejos, estructuras viejas. Lo que tuvimos disponible fue la Basílica; pero representa esas construcciones súper antiguas, llamativas, medievales. Luz de velas, otra vez volviendo a lo analógico: una luz de una vela, el fuego, no hay más analógico que eso.
Quería de alguna manera captar en mi recurso, que es la música y la letra (porque la letra también es parte de la música) y decir al mundo: “Esto me gusta, esto me copa; me encantan estos cuentos, me encantan las leyendas de las brujas y los castillos embrujados. Esta es mi visión”.
Eso por un lado. Y por otro comentarte una anécdota real de mi infancia, de cuando estaba viviendo en Estados Unidos en los 90. Mis viejos me regalaron una trilogía, tres libros que se llama “Scary Stories”, “Cuentos aterradores” sería. Los sigo teniendo, porque me encantan esos libros.
Eran cuentos que realmente te morías de miedo, también por las ilustraciones que tenían: eran súper brutales. De hecho, tan brutales que en algunas ediciones posteriores dijeron: “No, esto es demasiado para para los niños, vamos a aflojar un poco con estos dibujos”.
El libro juega un poco con eso: la tipografía que elegí es literalmente es la fuente que estaba en esos libros. Era como hacerme un guiño a mí misma: mi manera de darle cierto tributo u homenaje también a esa trilogía.
Producción personal
-El álbum tiene la particularidad de que es el primero que produjiste musicalmente. ¿Cómo fue ponerte en ese rol, y a nivel libertad y a nivel responsabilidad, poniendo al día esas canciones viejas?
-Fue relindo ese proceso, fue también un proceso largo: me llevó casi cinco años hacer todo todo esto. Fue muy liberador: dijiste la palabra libertad, y la libertad que me tomé fue absoluta.
Hubo tres canciones que terminaron siendo coproducciones. pero todo lo demás son producciones mías. También hice la mayoría de las grabaciones: más allá de las voces metí pianos, sintetizadores, arreglos musicales, esas cosas.
Y me abrió un mundo re lindo; sobre todo en el sentido decir: “OK, me voy a animar. ¿Por qué yo no podría producir un disco?”.
Tampoco desvalorizarlo, para nada. Estoy diciendo que tengo mucha creatividad y que creo que que puedo. Por supuesto no se puede hacer sin un equipo de personas: el baterista que después lo grabe, el bajista que grabe el bajo, etc.
Estuve trabajando mucho con Cristian Giunta: él hizo coproducción en tres canciones y también se ocupó de toda mezcla y todo el mastering. Realmente le dedicó mucho tiempo y mucho trabajo en también él querer dejar su huella y su marca en ese disco. Que no hubiese podido hacer obviamente sin otra gente, en este caso sin él.
Edición cuidada
-El libro se publicó con Milena Caserola, una editorial independiente porteña. ¿Cómo se dio ese encuentro y cómo fue poder hacer una edición tan cuidada con las fotos y todo lo que vos querías?
-Fue re lindo, súper acertado. Obviamente no sabía qué iba a suceder, pero me fui a la Feria Internacional del Libro que se hace en la Rural de Buenos Aires, que dura como tres semanas. Me compré la entrada y fui con el deseo de encontrar una editorial que quiera publicar este libro.
Hablé con con muchas personas; y Matías Reck, dueño de Milena, fue alguien que se mostró interesado muy genuinamente. En vez decir: “Bueno, después, contactame por mail”, me dijo: “Anotá mi WhatsApp y después mandame y lo hablamos”.
Fue su forma “vieja escuela” lo que a mí me encantó y dije: “Bueno, a ver qué onda”. Cuando terminó toda esa feria tan larga le mandé un mensajito; le dije: “Hola, Matías, yo soy tal, cuando puedas me gustaría que nos veamos y te cuento un poco más del libro”. Y me respondió: “¿Hoy a las tres podés?” y fue como “OK”.
Ese mismo día fui hasta la oficina y le comenté todo; nos conocimos y le encantó. Vi que todo lo hacía él, no era que “después mandame por mail”; No, era: “Vos venite, todos los encuentros se van a hacer acá. Todos los encuentros van a ser personales, vamos a trabajar en el libro juntos: en tiempo real, con las dos computadoras, con mates, con facturas”. Me encantó, estuvo buenísimo.
Cara al futuro
-Este proceso es de alguna un punto de llegada: implica mirar para atrás. Parada sobre estas “Rescued Songs”, ¿cómo ves hacia adelante tu carrera?
-Hay dos cosas que quiero decir. Una es que cuando uno mira el libro de costado dice “Volume 1”, o sea “Volumen 1”. Eso ya indica que va a haber un “Volumen 2”. Mi idea es que la segunda parte sea algo parecido, pero con poemas en castellano.
Que no sea una mirada hacia atrás, como es esta: una mirada a la niñez, a la adolescencia, con canciones viejas; Sino que sean canciones nuevas, algunas ya están escritas, otras no. Y que sea en castellano, obviamente con textos de apoyo en inglés, porque en este libro todos los textos auxiliares están en inglés y en castellano.
Que sea como un espejo: ahora saqué siete canciones en inglés, yo sola, sin invitados. Tengo ganas de que el otro sean siete canciones en castellano con invitados, por ejemplo. Todo lo que es simétrico me encanta, y de esta manera creo que se daría una muy buena simetría.
En mi vida siempre estoy llevando o teniendo esa dualidad: soy de Eslovaquia, pero vivo en Argentina. Compongo en más idiomas, sobre todo en inglés y castellano. Siempre son dos o más cosas, antes era “bueno, elegí una”; ahora siento que lo estoy incorporando, porque soy eso también. Soy las dos o las tres cosas.
-Tu identidad es una suma de cosas.
-Exacto: no es “una cosa”, es decir: “Yo puedo y quiero hacer esto”. Cada disco tiene su impronta; este disco es bastante chocante, en el sentido de que no es música mainstream, es bastante alternativa, medio under.
Ese tema que filmamos con Fabi, “Hello, Stranger”, son puras voces. Son 24 voces, es bastante anticomercial: estoy ahí siempre en el borde entre lo comercial y lo no comercial.