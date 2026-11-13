Álbum y libro

"Rescued Songs: Volume 1": los cuadernos secretos de la pequeña Vanda

La artista eslovaca radicada en la Argentina desempolvó poemas y canciones de su infancia y adolescencia en Nitra, Bratislava y Estados Unidos. Al álbum de siete temas lo acompaña un libro que suma fotografías y reflexiones, editado por Milena Caserola. El Litoral conversó con la cantautora para adentrarse en un universo lleno de recuerdos (y fantasmas).