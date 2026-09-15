Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2026. El actor recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su trabajo en favor de la investigación del Parkinson y fue ovacionado de pie por el público durante la ceremonia realizada en Los Ángeles.
Michael J. Fox fue ovacionado en los Emmy 2026 tras recibir el Premio Humanitario Bob Hope
El actor de Volver al futuro fue distinguido por su compromiso con la investigación del Parkinson y emocionó al público con un discurso sobre su historia y la actualidad de la fundación que lidera.
La distinción reconoce su trayectoria como actor, pero especialmente su compromiso con la búsqueda de tratamientos para una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 29 años. Desde entonces, Fox convirtió su experiencia personal en una campaña de alcance internacional para impulsar la investigación y generar conciencia.
El reconocimiento fue presentado por Julianna Margulies, compañera de Fox en The Good Wife. El actor subió al escenario acompañado por su esposa, Tracy Pollan, y recibió una prolongada ovación antes de comenzar su discurso.
Un diagnóstico que cambió su vida
Fox recordó que durante los primeros años decidió mantener en secreto su diagnóstico por temor a que afectara su carrera y la relación con el público. Finalmente, en 1998 hizo pública su enfermedad y encontró una respuesta que, según explicó, le dio fuerzas para continuar.
“Al principio mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público”, recordó durante la ceremonia. El actor también habló del respaldo que recibió cuando decidió contar públicamente lo que estaba atravesando.
A partir de esa experiencia, Fox profundizó su trabajo fuera de los sets. En 2000 creó la Michael J. Fox Foundation, una organización dedicada a financiar investigaciones para encontrar mejores tratamientos y, eventualmente, una cura para el Parkinson.
La fundación se convirtió en una de las principales organizaciones privadas del mundo dedicadas a la investigación de esta enfermedad. Hasta el momento, destinó más de 3.000 millones de dólares a distintos programas científicos, según informó la propia Academia de Televisión.
El regreso y una trayectoria reconocida
El homenaje también puso en valor la extensa carrera de Fox. El actor alcanzó fama mundial como Marty McFly en la trilogía Volver al futuro y fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense gracias a series como Family Ties y Spin City.
Ganador de cinco premios Emmy, Fox volvió recientemente a la actuación después de haber anunciado su retiro debido al avance de la enfermedad. Este año recibió además una nueva nominación por su participación como actor invitado en la serie Shrinking.
Durante su discurso, el intérprete agradeció especialmente a su familia por el acompañamiento durante las últimas décadas. También destacó que aceptar el Parkinson nunca significó renunciar a sus proyectos ni a la posibilidad de seguir trabajando.
La ovación que recibió en el Peacock Theater cerró uno de los momentos más significativos de la gala. El Premio Humanitario Bob Hope reconoció así una trayectoria que trascendió la actuación y quedó vinculada con la investigación y la concientización sobre el Parkinson.